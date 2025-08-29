Reagált a Lidl az őt ért vádakra a túl olcsó cukormentes országtortával kapcsolatban

Már sokak láthatták a hírt, sőt, akár kóstolhatták is a Lidlben kapható idei cukormentes országtortát, amit a német diszkont jóval kedvezőbb áron kínál, mint a cukrászdák. A cukrász szakma nem fogadta jól a hírt, erre reagált most a Lidl.

Mint arról mi is beszámoltunk, a Lidl áron alul kínálja az idei cukormentes tortagyőztest, az Álmodozót. Mindössze 1199 forint náluk az egyébként 1800 forinttól kezdődő desszert, amit a hazai cukrász társadalom eléggé nehezményez. A Lidl most reagált az őt ért vádakra.

Reagált a Lidl az őt ért vádakra, amit a túl olcsó cukormentes országtortával kapcsolatban kapott

Óriási port kavart a hír, miszerint a Lidl 1199 forintért adja az Álmodozót, ami a cukrászdákban 1800 forint körüli áron érhető el. A Magyar Cukrász Ipartestület ezt a lépést tisztességtelennek tartja, mivel a piaci ár alatt történő értékesítés gyanúját veti fel. A Lidl ellen szól még, hogy a náluk kapható cukormentes változat csomagolásán látható logó megtévesztheti a fogyasztókat. Az ügyet illetően már a GVH is intézkedésbe kezdett.

A Startlap megkeresésére reagált a Lidl:

A Lidl Magyarország hosszú távon elkötelezett a fogyasztói igények magas szintű, kiváló minőségű és ár-érték arányú termékekkel való kiszolgálása mellett. Ezért most először elérhetővé teszi kínálatában az ország tortáját. Ebben az esetben is az a cél, hogy a vásárlók számára olyan kiváló minőségű, prémium terméket és desszertet kínáljon, amely széles körben, ugyanakkor kedvező áron érhető el. A vállalat különösen nagy hangsúlyt fektet a vevői elvárások kielégítésére és az egészségtudatos táplálkozás támogatására, ezért választotta kínálatába a cukormentes változatot. A Lidl árképzési politikája során mindig arra törekszik, hogy a magyar emberek számára a lehető legjobb árakat kínálja, és maximálisan a magyar családok mellett álljon, továbbá bízik benne, hogy a vásárlók örömmel fogadják ezt a különleges desszertet, amely immár a mindennapi bevásárlás során is könnyedén elérhető.

A hazai cukrászok nehezményezik a Lidl lépését, mivel az ország cukormentes tortája elsősorban a hazai cukrászdákban elérhető, és prémium, kézműves termékként jelenik meg a piacon. A következő hetekben kiderül, hogy lesz-e jogi következménye a Lidl dobásának.

Forrásunk volt.