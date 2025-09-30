Család

2025.09.30.

Vészhelyzetről beszélnek a kiskereskedők a MOHU díjemelései miatt

Nosalty profilképe Nosalty

Úgy tűnik, végül - árréstoptól függetlenül - mindig a vevők húzzák a rövidebbet?

A magyar kiskereskedelem egyre nagyobb nyomás alá kerül a fokozatosan emelkedő költségek miatt, az élelmiszerárak növekedése és az élelmiszer-termelők és -feldolgozók költségnövekedése pedig egymást gerjesztik, árrésstoptól függetlenül - a kiskereskedők pedig próbálnak túlélni.

kidobott üvegek egy kukában
Díjat emel a MOHU, a kiskereskedők pedig vészhelyzetről beszélnek

Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleménye szerint a helyzetet tovább súlyosbítja az EPR-díjak (hulladékgazdálkodási díjak) nemrégen bevezetett emelése, ami újabb plusz költségeket jelent, főleg ami a csomagolóanyagokat illeti - írja a 24.hu.

Az üveges termékeket érintő emelés is a vásárlókon csattan

További gondot jelent, hogy mivel a kormány szeptember közepén felhatalmazta az illetékes minisztert, hogy minden előzetes szakmai előkészítés nélkül is módosíthassa ezeket a díjakat, további emelések is várhatók - az élelmiszer-infláció pedig ilyen "apró" tényezőkből tevődik össze.

A legolcsóbb, az Árfigyelő szerint 700–750 forintos étolajoknál a 72 százalékos EPR-díjemelés 25–30 forint többletköltséget jelent. Mivel az EPR-díj termékre vetített értéke része a beszerzési árnak, a költségnövekedés minden egyes potenciális beszállítónál bekövetkezik. Emiatt a kiskereskedelem nem lesz képes visszaverni a beszállítók ebből fakadó áremelési igényeit, így az emelés végül a vásárlókon csattan

- fejti ki Kozák Tamás, az OKSZ főtitkára.

Az OSZK óva int az EPR-díjak további drasztikus emelésétől

A Szövetség tanácsa, hogy inkább a hulladékgazdálkodási koncessziós jog alapján működő MOHU hatékonyságát kellene javítani, illetve felülvizsgálni azokat a tényezőket, melyek által a piaci szereplők a termelőktől a kiskereskedőkig és végül a vásárlókig egyre nehezebb helyzetbe sodródnak.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

5+1 gluténmentes köret, ami kevésbé hizlal, mint a fehér rizs, de legalább olyan finom

Legújabb receptek

aranygaluska

Nagyon vajas aranygaluska

Pihe-puha, szaftos kelttészta, rengeteg dió és krémes vaj, melyeket mind körbejár a citromhéj intenzív aromája: ez az aranygaluska. Ki ne szeretné ezt a desszertet, pláne egy selymes ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Kávé
Család

Ilyen desszerteket készített Mautner Zsófi a kávé világnapja alkalmából

Látványos gasztroshow kíséretében ünnepelte a kávé nemzetközi világnapját a Shell Hungary. A nagytétényi Shell töltőállomáson tartott esemény házigazdája Mautner Zsófi, gasztroblogger-műsorvezető volt, aki a töltőállomáson kitelepült Shell Café Foodtruckban kávéalapú desszertvariációkat készített, reflektorfénybe helyezve ezzel az alapanyagot.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept