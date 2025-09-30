Vészhelyzetről beszélnek a kiskereskedők a MOHU díjemelései miatt

Úgy tűnik, végül - árréstoptól függetlenül - mindig a vevők húzzák a rövidebbet?

A magyar kiskereskedelem egyre nagyobb nyomás alá kerül a fokozatosan emelkedő költségek miatt, az élelmiszerárak növekedése és az élelmiszer-termelők és -feldolgozók költségnövekedése pedig egymást gerjesztik, árrésstoptól függetlenül - a kiskereskedők pedig próbálnak túlélni.

Díjat emel a MOHU, a kiskereskedők pedig vészhelyzetről beszélnek

Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleménye szerint a helyzetet tovább súlyosbítja az EPR-díjak (hulladékgazdálkodási díjak) nemrégen bevezetett emelése, ami újabb plusz költségeket jelent, főleg ami a csomagolóanyagokat illeti - írja a 24.hu.

Az üveges termékeket érintő emelés is a vásárlókon csattan

További gondot jelent, hogy mivel a kormány szeptember közepén felhatalmazta az illetékes minisztert, hogy minden előzetes szakmai előkészítés nélkül is módosíthassa ezeket a díjakat, további emelések is várhatók - az élelmiszer-infláció pedig ilyen "apró" tényezőkből tevődik össze.

A legolcsóbb, az Árfigyelő szerint 700–750 forintos étolajoknál a 72 százalékos EPR-díjemelés 25–30 forint többletköltséget jelent. Mivel az EPR-díj termékre vetített értéke része a beszerzési árnak, a költségnövekedés minden egyes potenciális beszállítónál bekövetkezik. Emiatt a kiskereskedelem nem lesz képes visszaverni a beszállítók ebből fakadó áremelési igényeit, így az emelés végül a vásárlókon csattan - fejti ki Kozák Tamás, az OKSZ főtitkára.

Az OSZK óva int az EPR-díjak további drasztikus emelésétől

A Szövetség tanácsa, hogy inkább a hulladékgazdálkodási koncessziós jog alapján működő MOHU hatékonyságát kellene javítani, illetve felülvizsgálni azokat a tényezőket, melyek által a piaci szereplők a termelőktől a kiskereskedőkig és végül a vásárlókig egyre nehezebb helyzetbe sodródnak.

Forrásunk volt.