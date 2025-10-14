A hagyományos magyar ételek népszerűsítésén dolgozik a METRO új kezdeményezése

A METRO Magyarország október 2-án egy nagyszabású rendezvény keretében elindította a Jóízű Magyarország kezdeményezést, amelynek célja a hagyományos magyar ételek megőrzése és népszerűsítése a hazai vendéglátásban, hogy azok a jövő generációi számára is fennmaradjanak. A programhoz az Agrárminisztérium mellett számos rangos szakmai szervezet csatlakozott, többek között a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége, valamint a Magyar Vendéglátók Ipartestülete is.

A Jóízű Magyarország célja a hagyományos magyar alapanyagok és ételek népszerűsítése digitális platformjainkon keresztül. Idén elsőként a magyar konyha legikonikusabb étele, a gulyás kapja a főszerepet, valamint az ehhez szorosan kötődő alapanyagok: a magyar szürkemarha és a makói vöröshagyma.

A makói vöröshagyma egy olyan hagyományos alapanyag, amely a teljes eltűnés veszélyével néz szembe. Nem kis büszkeségünkre és helyi gazdákkal együttműködve a Metro Chef márka alatt tesszük elérhetővé. A Makói hagyma egy olyan hungarikum alapanyag, amelynek megőrzése és megmentése kiemelten fontos számunkra, ez adja a gulyásnak azt az eredeti, utánozhatatlan ízét, amelyet nem engedhetünk elveszni.

Az eseményen tiszteletüket tették a hazai és nemzetközi gasztronómia fontos szereplői. A szakmai partnerek közül panelbeszélgetés résztvevői között volt többek között Dr. Felkai Beáta Olga, Agrárminisztérium helyettes államtitkára, Hamvas Zoltán, a Bocuse d’Or Hungary elnöke, Zoltai Anna, a Közétkeztetők Országos Szövetségének elnöke, valamint a Makói Hagyma Szövetség, Szürkemarha Szövetség és a Gasztronómiai Nemzeti Tanács képviselői is, hangsúlyozva az együttműködés fontosságát a magyar alapanyagok jövőjének biztosításában.

A magyar gasztronómia nem csupán ízekről, hanem kultúráról, identitásról és hagyományról szól. Piaci megfigyeléseink szerint a hagyományos magyar fogások iránti kereslet stagnálását vagy csökkenését tapasztaljuk, ami különösen a fiatalabb generációk körében jelentős. A Jóízű Magyarország kezdeményezéssel azt szeretnénk elérni, hogy ezek a nemzeti értékek ne csak fennmaradjanak, hanem újra helyet kapjanak a vendéglátásban és a jövő generációk asztalán is – mondta Dr. Vladimir Gnjidić, a METRO Magyarország ügyvezető igazgatója.

A METRO célja, hogy a program révén a magyar éttermekben ismét központi szerepet kapjanak a tradicionális fogások, a vendégek pedig büszkén fogyaszthassák a magyar konyha legjavát.