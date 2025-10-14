Gasztro

2025.10.14.

A hagyományos magyar ételek népszerűsítésén dolgozik a METRO új kezdeményezése

Nosalty profilképe Nosalty

A METRO Magyarország október 2-án egy nagyszabású rendezvény keretében elindította a Jóízű Magyarország kezdeményezést, amelynek célja a hagyományos magyar ételek megőrzése és népszerűsítése a hazai vendéglátásban, hogy azok a jövő generációi számára is fennmaradjanak. A programhoz az Agrárminisztérium mellett számos rangos szakmai szervezet csatlakozott, többek között a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége, valamint a Magyar Vendéglátók Ipartestülete is.

A Jóízű Magyarország célja a hagyományos magyar alapanyagok és ételek népszerűsítése digitális platformjainkon keresztül. Idén elsőként a magyar konyha legikonikusabb étele, a gulyás kapja a főszerepet, valamint az ehhez szorosan kötődő alapanyagok: a magyar szürkemarha és a makói vöröshagyma. 

METRO Magyarország sajtóesemény
A hagyományos magyar ételek népszerűsítésén dolgozik a METRO új kezdeményezésével

A makói vöröshagyma egy olyan hagyományos alapanyag, amely a teljes eltűnés veszélyével néz szembe. Nem kis büszkeségünkre és helyi gazdákkal együttműködve a Metro Chef márka alatt tesszük elérhetővé. A Makói hagyma egy olyan hungarikum alapanyag, amelynek megőrzése és megmentése kiemelten fontos számunkra, ez adja a gulyásnak azt az eredeti, utánozhatatlan ízét, amelyet nem engedhetünk elveszni.

METRO Magyarország sajtóesemény
A magyar szürkemarha és a makói vöröshagyma kapta a főszerepet

Az eseményen tiszteletüket tették a hazai és nemzetközi gasztronómia fontos szereplői. A szakmai partnerek közül  panelbeszélgetés résztvevői között volt többek között Dr. Felkai Beáta Olga, Agrárminisztérium helyettes államtitkára, Hamvas Zoltán, a Bocuse d’Or Hungary elnöke, Zoltai Anna, a Közétkeztetők Országos Szövetségének elnöke, valamint a Makói Hagyma Szövetség, Szürkemarha Szövetség és a Gasztronómiai Nemzeti Tanács képviselői is, hangsúlyozva az együttműködés fontosságát a magyar alapanyagok jövőjének biztosításában.

A magyar gasztronómia nem csupán ízekről, hanem kultúráról, identitásról és hagyományról szól. Piaci megfigyeléseink szerint a hagyományos magyar fogások iránti kereslet stagnálását vagy csökkenését tapasztaljuk, ami különösen a fiatalabb generációk körében jelentős. A Jóízű Magyarország kezdeményezéssel azt szeretnénk elérni, hogy ezek a nemzeti értékek ne csak fennmaradjanak, hanem újra helyet kapjanak a vendéglátásban és a jövő generációk asztalán is

– mondta Dr. Vladimir Gnjidić, a METRO Magyarország ügyvezető igazgatója.
METRO Magyarország sajtóesemény
Az eseményen tiszteletüket tették a hazai és nemzetközi gasztronómia fontos szereplői

A METRO célja, hogy a program révén a magyar éttermekben ismét központi szerepet kapjanak a tradicionális fogások, a vendégek pedig büszkén fogyaszthassák a magyar konyha legjavát.

Ajánlott videó

Hirdetés

Támogatott tartalom

Rég elfeledett húsféle, ami sokoldalúan támogatja az egészséget
Gasztro

Rég elfeledett húsféle, ami sokoldalúan támogatja az egészséget

A nyúl a régi magyar szakácskönyvek gyakori szereplője volt, de az utóbbi években igazán alulértékelt húsféle vált belőle. Pedig extra sovány, magas a fehérjetartalma, gazdag B-vitaminokban, és alacsony a koleszterintartalma. Ráadásul a nyúltenyésztés az állattenyésztés egy különösen fenntartható formája.

Legújabb receptek

brassói

Brassói szűzpecsenye

A brassói aprópecsenye egy fantasztikus magyaros fogás, amiből vétek lenne kispórolni az étel lelkét, a fokhagymát. Szaftosabban vagy kissé szárazon is egyformán nagy kedvencünk.

zöldségpástétom

Gombapástétom dióval

Egy szuper őszi kence a gombakrém, amit most megspékeltünk pirított dióval és lencsével is. A kakukkfű pedig teljesen új szintre emeli az ízeket! Tálaljuk piritóssal.

brownie

Cukkinis brownie

Egy újabb tiktokos, egyszerű, gyors és egészséges süti. Itt, a Nosalty-n talált céklás süti után, kíváncsi voltam a cukkinis változatra is, és ebben sem csalódtam.

Még több recept

Címlapról ajánljuk

METRO Magyarország sajtóesemény
Gasztro

A hagyományos magyar ételek népszerűsítésén dolgozik a METRO új kezdeményezése

A METRO Magyarország október 2-án egy nagyszabású rendezvény keretében elindította a Jóízű Magyarország kezdeményezést, amelynek célja a hagyományos magyar ételek megőrzése és népszerűsítése a hazai vendéglátásban, hogy azok a jövő generációi számára is fennmaradjanak. A programhoz az Agrárminisztérium mellett számos rangos szakmai szervezet csatlakozott, többek között a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége, valamint a Magyar Vendéglátók Ipartestülete is.

Nosalty
Szendvicsek szépen tálalva
Életmód

A diéta, ami hasonlóan nagyszerű, mint a mediterrán étrend

Nem csak az olívaolaj segíthet abban, hogy erős maradjon az immunrendszerünk, és jól működjön az emésztésünk. Észak-Európa országaiban is létezik egy különleges, tudományosan is alátámasztott étrend, mely legalább olyan jótékony hatású, mint a mediterrán diéta – ez a skandináv étrend.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

burgonyafank-egyszeruen
sós fánk

Burgonyafánk egyszerűen

Ezt a burgonyafánkot akkor készítem, amikor valami sós, puha és házias finomságra vágyunk, egy főzelék vagy gulyásleves mellé. Igazi nagymamás recept, ami mindig elfogy mielőtt ...

birsalmasajt-egyszeruen
gyümölcszselé

Birsalmasajt egyszerűen

A birs egy kifejezetten kemény húsú, fanyarkás, illatos gyümölcs, amiből nem csak pálinkát érdemes főzni. Aki odáig van a lekvárokért, annak érdemes kipróbálnia a birsalmasajt ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept