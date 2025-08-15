Életmód

Kell-e ablakot nyitni kánikulában? A válasz több tényezőtől függ

Nyáron a hőségben különösen nagy fejtörést okozhat az, hogy zárva tartsuk-e az ablakokat vagy inkább szellőztessünk napközben is. A kora reggeli és esti, hűs levegő beeresztését szokták javasolni a hozzáértők, azonban kérdés, hogy ha otthon tartózkodunk, akkor mennyire előnyös, ha magunkra zárunk ajtót, ablakot? Mai Otthon Tippünkből kiderül!

Több tényező is befolyásolja, hogy érdemes-e ablakot nyitni napközben kánikula idején. Mivel egyre inkább jellemző az időjárásra, hogy tartósan, napokig 35 fok fölé kúszik a hőmérséklet, így nehéz elviselni a lakásban (is) a forróságot. Lássuk, mikor érdemes egy kis levegőt beengedni akkor is, ha egyébként nagyon meleg van kint?

Nyitott ablak
Mikor kell ablakot nyitni meleg időben? A válasz több tényezőtől függ

Először mindenképp érdemes felmérni, hogy a kinti vagy benti hőmérséklet magasabb-e, hiszen ha kint jóval melegebb van, és ablakot nyitva beengedjük a forróságot, akkor az nem csak a levegőt, hanem a falakat is felmelegíti, így pedig tartósan, még az éjszakára is forróságot csinálunk magunknak.

Ha napközben senki nem tartózkodik otthon, akkor érdemes árnyékolni a lakást, és zárva tartani mindent.

Számít a páratartalom is

Ha otthon töltjük a napot a melegben, és magunkra zárunk minden nyílászárót, akkor jelentősen megnövekszik a lakás páratartalma, hiszen lélegzünk, izzadunk, így pedig növeljük a levegő páratartalmát.

Ezért fontos, hogy ilyen esetben néha nyissunk legalább bukóablakot, és engedjünk be friss levegőt, akkor is ha meleg levegő áramlik be.

Ezzel ráadásul elkerülhetjük azt is, hogy a levegő szén-dioxid tartalma nagyon magas legyen, ami fejfájást, rossz közérzetet, fáradtságot és koncentrációs nehézséget okozhatna.

A lakás elhelyezkedése is számít

Nem mindegy, hogy épp milyen fekvésű lakásról van szó, hiszen keletre néznek az ablakok, akkor már reggel odatűz a nap, ami egészen kora délutánig kitart. Az sem mindegy persze, hogy egy egyszobás lakásról van szó, ahol gyorsan elfogy a levegő, ha bent tartózkodunk, vagy több helyiségből áll az ingatlan.

Így a kérdésre a válasz, hogy mikor érdemes ablakot nyitni napközben, nincs egyértelmű válasz, hiszen függ a külső és belső hőmérsékletkülönbségtől, a belső páratartalomtól, illetve attól, hogy éppen tartózkodik-e valaki a helyiségben. Emellett a külső árnyékolás hasznos lehetőség, és a szellőztetés, különösen ventilátorral, javíthatja a komfortérzetet.

Forrásunk volt.

Az egyiptomiak egyszerű trükkje, amellyel klíma nélkül is lehűtheted éjszakára a szobát

