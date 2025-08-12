Magyar sztár kedvencei az új mekis menüben: nosztalgikus összeállítást kóstolhatunk

Újabb hírességkedvenc menüt mutat be a Meki, most Dzsúdló, vagyis Juhász Marci menüjét bemutatva.

A Borsod megyei kisfaluból induló, mára a Z-generáció egyik legnépszerűbb előadójává vált zenész nem csupán a zenei toplistákon, de a hazai koncertéletben is meghatározó szereplő.

Újabb sztármenüvel érkezik a Meki: hagyománytisztelő és formabontó összeállítást kóstolhatunk

A menü a következő állomás abban a kampánysorozatban, melynek célja, hogy a világ egyik legismertebb gyorséttermi márkája megmutassa: mindenkinek, így az ismert embereknek is lehet egy Mekis kedvence, és hogy a McDonald’s egy olyan márka, amin rajongó és híresség egyaránt osztozhat.

Hasonló külföldi együttműködésekben olyan sztárok vettek már részt, mint Travis Scott, Cardi B vagy Mariah Carey. Itthon, a hazai McDonald’s bemutatta már a rajongóknak Szoboszlai Dominik és a TheVR influencer páros kedvencét is.

A menü, ami tükrözi az előadó sokoldalúságát

Dzsúdló Mekis Kedvence egy Sertés McFarm szendvicsből, Camembertes sajtfalatokból, Tejfölös fokhagymás szószból, egy Sprite Zero üdítőből és sültkrumpliból áll, így pontosan olyan, mint maga az előadó: egyszerre hagyománytisztelő és formabontó. A Sertés McFarm® ráadásul egy igazán különleges választás, hiszen a szendvicset eredetileg Magyarországon fejlesztették ki a 2000-es években, majd ezután vezette be több európai ország is.

Dzsúdló látásmódja az étteremlánc csapatával közös, kreatív munkának köszönhetően a kampány egészében megjelenik: a menü dobozának jellegzetes formája, a menü csomagolásán és a kampányban is megjelenő rajzolt figura és számos egyéb kreatív elem is a zenész ötletein, vizuális elképzelésein alapszik.

Ez egy olyan magyaros, urban retro inspirációt tükröz, ami a kiválasztott menüelemekben is visszaköszön, a hazai fejlesztésű szendvicstől a Tejfölös-fokhagymás szószón át a kisteleki gyártású sajtfalatokig.

Emellett Dzsúdló írta a kampány reklámfilmjének narrációját, sőt a szpot alatt felcsendülő zene is egy részlet az előadó legújabb számából, amit teljes formájában majd csak augusztus végén hallgathat meg a nagyközönség. Ennek a számnak a klipjét az az Amerikában élő, sikeres magyar zenei rendező, Horváth Viktor készíti, aki a reklámot is jegyzi, és akivel Dzsúdló és csapata régóta szeretett volna együtt dolgozni.

A kód mögött Dzsúdló személyes története

A menüt egy matrica teszi teljessé, amin egy QR kód kapott helyet. Ezt beolvasva a vendégek egy egyedi tartalmat, egy játékos interjút nézhetnek meg a művésszel, akit ezáltal még jobban „kicsomagolhatnak” és megismerhetnek.

Mint sokaknak, nekem is gyerekkori élményem, hogy Miskolcon mindig Mekibe akartam menni. Anyáék nem mindig hagyták, mondván, hogy van otthon is kaja. Persze azért néha összejött, és ezek az alkalmak emlékezetesek maradtak. Gimis koromban meg már szinte törzshely volt a Meki – főleg az esti kajálások a barátokkal. Ezért is lelkesít ennyire ez az együttműködés. Számomra a Meki a jó értelemben vett retro, vagy a gyerekkor nosztalgikus emléke, ami persze időről-időre megújul – így emlékszik vissza Dzsúdló.

Szeptemberben jön a folytatás – több meglepetéssel készül Dzsúdló

Az együttműködés nem ér véget a menü bevezetésével. A zenész és a McDonald’s több különleges, egyedi meglepetésen is dolgozik, amelyet szeptemberben mutatnak be a nagyközönségnek. Az egyik újítás szorosan kapcsolódik a Sertés McFarm szendvicshez – ahhoz az ikonikus hazai fejlesztéshez, amely most új életre kel a kampány részeként. Az igazi Dzsúdló- és McDonald’s-rajongók pedig akár maradandó emlékeket is hazavihetnek majd a menühöz kapcsolódóan.