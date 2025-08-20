Háromszor lettek az év cukrászdája, most bezárnak a Bécsi úton

A Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gálán 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben is elnyerték az Év Cukrászdája címet, most viszont bezárják jól ismert óbudai üzletüket, ősszel pedig új egységet nyitnak.

Bezár a Málna The Pastry Shop Bécsi úti cukrászdája, hogy új helyen nyithasson újra. A neves butikcukrászda 2018 májusában nyílt Óbudán, azóta pedig háromszor, 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben is elnyerte az Év Cukrászdája címet a Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gálán.

Bezár a Bécsi úton a Málna The Pastry Shop via

Az Index cikke szerint a Málna vezetői, Kolonics Zoltán és Varga Ágnes októberben tervezik az új hely nyitását, ahol nemcs

ak a meglévő közönségnek, hanem új, nemzetközi vendégkörnek is szeretnék elhozni a Málna-élményt, azaz a francia desszertkészítési technológia és a magyar klasszikus cukrászat ötvözetét.

A Málna The Pastry Shop indulása óta csakis prémium-alapanyagokkal dolgozik:

francia és belga csokoládéval, 100 százalékos francia gyümölcspürékkel, brontei pisztáciával, piemonti mogyoróval, madagaszkári vaníliával – minden süteményük és ikonikus monodesszertjük egy-egy önálló alkotás.

A 2025-ös év slágere egyébként a somlói desszertjük, amely a 2024-es Michelin-gálán debütált.

Az új hely pontos címe és a várható októberi nyitás dátuma még nem ismert, a jelenlegi, Bécsi úti üzlet szeptember 7-ig még nyitva áll.

Forrásunk volt.

Címlapfotó.