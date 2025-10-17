Vásárlás

Erre a 10 vidéki településre megy először a Lidl mozgóboltja

A Lidl mozgó kisboltja idén ősszel 48 településre ellátogat majd. Lássuk a listát, melyik az első 10 település, ahol találkozhatunk a kisbusszal !

Mint ahogy azt mi is megírtuk, a Lidl mozgóboltot indít vidékre, ami azt jelenti, hogy egy kisbuszból tudnak vásárolni azok, akik nehezebben jutnak el másik városban lévő üzletbe. Nézzük, melyik az a 10 település, ahova előszőr begurul a mozgóbolt!

Idén ősszel már 48 településre eljut a Lidl mozgó kisboltja, ezek közül pedig az első 10-et már nyilvánosságra is hozták, időpontokkal együtt:

  • 10.17. – Sárkeszi: 9:00–16:00
  • 10.18. – Lovas: 9:00–16:00
  • 10.19. – Sóly: 7:00–11:00
  • 10.19. – Vilonya: 13:00–16:00
  • 10.20. – Dáka: 7:00–11:00
  • 10.20. – Bánd: 13:00–16:00
  • 10.21. – Rétalap: 7:00–11:00
  • 10.21. – Dunaszentmiklós: 13:00–16:00
  • 10.22. – Károlyháza: 7:00–11:00
  • 10.22. – Szilsárkány: 13:00–16:00

A kisbuszban ugyanannyiért kapható az a 80 termék, ami a kínálat része, mint az üzletben.

3 fő áll majd rendelkezésre, ami a kiszolgálást illeti, és a tészták, pékáruk, zöldségek és gyümölcsök mellett számos tejtermék és mirelit áru is megtalálható lesz a kínálatban, így gyakorlatilag semmilyen élelmiszertípust nem kell majd nélkülöznie a vásárlóknak.

A boltlánc azt is megosztotta, hogy az első tíz település összesen 27 ezer fős lakosságot számlál: a legkisebb lélekszámú Vekerd lesz, a maga 100 főjével, míg a legnagyobb az 1200 fős Alsószentmárton. A kisbusz minden település központjában megáll majd néhány órára, majd onnét folytatja útját a következőre településre.

Ha a 25 napos országjárás sikeres lesz, akkor további települések is bekerülnek a listába.

Forrásunk volt.

