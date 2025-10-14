A Lidl őrületes őszi újdonsága: ezzel a Parkside géppel gyerekjáték a kert rendben tartása

Ezen a héten sem maradnak el a kedvenc akcióink: most a Lidl termékei között akadtunk egy olyan eszközre, ami igazán nagy segítség lesz az őszi kert rendezése során.

Újabb Parkside gép a láthatáron: a Lidl kerti gépével nem lesz többé gondod a zöldhulladékra. Nézzük, miről is van szó pontosan!

Idén ősszel nem lesz gondod a zöldhulladékkal: a Lidl újabb Parkside géppel érkezik

Szinte minden héten akad valamilyen újdonság a barkácsolás és kertgondozás termékek között. Ezen a héten is lesz miért betérni a Lidl-be, egészen pontosan október 18-tól, hiszen egy olyan eszközre csaphatunk le, ami sokat segít az őszi kert rendbetételében.

Ez nem más, mint a Parkside kerti aprítógépe 24 999 forintért, ami a Lidl Plus kártyával tudunk megvásárolni ennyiért.

A termék kártya nélkül is megvásárolható, így 32 999 forintot kell érte fizetnünk, ráadásul az akció csak két napig él.

A 3 év garanciával ellátott termék erős motorral és magas forgatónyomatékkal van ellátva, illetve 2 kiváló minőségű edzett acélkés dolgozik benne. Ideális maximum 40 mm vastagságú ágak aprítására, így az erősebb gallyakkal és ágakkal is megbirkózik. Egyenletesen magas anyagátvitellel dolgozik, robusztus váza stabil kerekekkel van ellátva. Üresjárati fordulatszáma pedig körülbelül 4500 fordulatot eredményez percenként.

Fontos tudnivaló még, hogy tartálya körülbelül 45 literes.

Lidl akció forrás

Miért hasznos egy kerti aprítógép?

A kerti aprítógép (más néven faaprító, ágdaráló vagy mulcsozó) olyan kerti gép, amely a keletkező zöldhulladék, például ágak, gallyak, levelek, feldolgozására szolgál.

Az aprítógép pengék, hengerek vagy kalapácsos mechanizmus segítségével kisebb darabokra zúzza az anyagot. A gépbe behelyezett ágakból és gallyakból így apríték (darálék) keletkezik, amelyet a kertben többféleképpen újra lehet hasznosítani.

Az apríték felhasználása:

mulcsként a talaj takarására, nedvességmegőrzésre,

komposztanyagként,

járófelületek fedésére vagy díszítő célokra.

A kerti aprítógép így nemcsak a hulladékkezelést könnyíti meg, hanem a kert fenntartását is környezetbarátabbá és rendezettebbé teszi.

Még több akcióért látogass el az Akciós-Újság.hu oldalára!

Forrásunk volt.