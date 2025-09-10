Család

Szuper Parkside kerti eszköz a Lidlben: pikk-pakk rendet tesz az őszi kertben

Ismét van mire lecsapni a Lidlben: olcsón érkezik az őszi kertek megmentője, amivel gyorsan, erőlködés nélkül eltakaríthatod a lehullott faleveleket.

Újabb Lidl akcióra készülhetünk, ugyanis szeptember 15-től, vagyis hétfőtől olyan Parkside eszközre csaphatunk le, aminek hála, nem lesz többé szükség a gereblyére. Lássuk, mi az, és mennyiért kínálja a Lidl!

Most kell lecsapni a Lidl Parkside kerti eszközére: nagy segítség lesz a levélhullás idején

Szeptember 15-17. között érvényes a Lidl legújabb akciója, amivel egy Parkside akkus lombszívó/ -fúvóra tehetünk szert.

A 3:1-ben eszköz (erős fújás és lombszívás beépített aprítóval) mindössze 14 999 forint, ami ráadásul 3 év garanciával vásárolható meg.

Az eszköz hatfokozatú fordulatszám-szabályozás turbógombbal ellátott, szívóteljesítménye maximum 570 m³/ perc, légsebessége pedig maximum 210 km/ óra. Használatához 2 darab akkumulátor együttes használata szükséges.

Miért hasznos egy akkus lombszívó- és fújó?

  • nincs szükség hosszabbítóra vagy konnektorra, így könnyen használható a kert bármely részén,
  • gyorsan összefújhatod vele a lehullott leveleket, füvet, port, fűrészport, kisebb ágdarabokat,
  • nem csak ősszel hasznos: terasz, garázsbejáró vagy járda tisztítására egész évben praktikus,
  • kevésbé hangos, mint egy benzines,
  • csak az akkumulátort kell tölteni, nem szükséges üzemanyagot keverni, gyújtógyertyát cserélni, motort karbantartani,
  • sokoldalú, hiszen fújás módban könnyedén összeterelheted a leveleket kupacba, illetve szívás módban be is gyűjtheted a leveleket a gyűjtőzsákba, ami komposztáláshoz is praktikus.

