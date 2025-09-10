Szuper Parkside kerti eszköz a Lidlben: pikk-pakk rendet tesz az őszi kertben

Ismét van mire lecsapni a Lidlben: olcsón érkezik az őszi kertek megmentője, amivel gyorsan, erőlködés nélkül eltakaríthatod a lehullott faleveleket.

Újabb Lidl akcióra készülhetünk, ugyanis szeptember 15-től, vagyis hétfőtől olyan Parkside eszközre csaphatunk le, aminek hála, nem lesz többé szükség a gereblyére. Lássuk, mi az, és mennyiért kínálja a Lidl!

Most kell lecsapni a Lidl Parkside kerti eszközére: nagy segítség lesz a levélhullás idején

Szeptember 15-17. között érvényes a Lidl legújabb akciója, amivel egy Parkside akkus lombszívó/ -fúvóra tehetünk szert.

A 3:1-ben eszköz (erős fújás és lombszívás beépített aprítóval) mindössze 14 999 forint, ami ráadásul 3 év garanciával vásárolható meg.

Az eszköz hatfokozatú fordulatszám-szabályozás turbógombbal ellátott, szívóteljesítménye maximum 570 m³/ perc, légsebessége pedig maximum 210 km/ óra. Használatához 2 darab akkumulátor együttes használata szükséges.

Miért hasznos egy akkus lombszívó- és fújó?

nincs szükség hosszabbítóra vagy konnektorra, így könnyen használható a kert bármely részén,

gyorsan összefújhatod vele a lehullott leveleket, füvet, port, fűrészport, kisebb ágdarabokat,

nem csak ősszel hasznos: terasz, garázsbejáró vagy járda tisztítására egész évben praktikus,

kevésbé hangos, mint egy benzines,

csak az akkumulátort kell tölteni, nem szükséges üzemanyagot keverni, gyújtógyertyát cserélni, motort karbantartani,

sokoldalú, hiszen fújás módban könnyedén összeterelheted a leveleket kupacba, illetve szívás módban be is gyűjtheted a leveleket a gyűjtőzsákba, ami komposztáláshoz is praktikus.

