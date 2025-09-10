Szuper Parkside kerti eszköz a Lidlben: pikk-pakk rendet tesz az őszi kertben

Újabb Lidl akcióra készülhetünk, ugyanis szeptember 15-től, vagyis hétfőtől olyan Parkside eszközre csaphatunk le, aminek hála, nem lesz többé szükség a gereblyére. Lássuk, mi az, és mennyiért kínálja a Lidl!
Szeptember 15-17. között érvényes a Lidl legújabb akciója, amivel egy Parkside akkus lombszívó/ -fúvóra tehetünk szert.
A 3:1-ben eszköz (erős fújás és lombszívás beépített aprítóval) mindössze 14 999 forint, ami ráadásul 3 év garanciával vásárolható meg.
Az eszköz hatfokozatú fordulatszám-szabályozás turbógombbal ellátott, szívóteljesítménye maximum 570 m³/ perc, légsebessége pedig maximum 210 km/ óra. Használatához 2 darab akkumulátor együttes használata szükséges.
Miért hasznos egy akkus lombszívó- és fújó?
- nincs szükség hosszabbítóra vagy konnektorra, így könnyen használható a kert bármely részén,
- gyorsan összefújhatod vele a lehullott leveleket, füvet, port, fűrészport, kisebb ágdarabokat,
- nem csak ősszel hasznos: terasz, garázsbejáró vagy járda tisztítására egész évben praktikus,
- kevésbé hangos, mint egy benzines,
- csak az akkumulátort kell tölteni, nem szükséges üzemanyagot keverni, gyújtógyertyát cserélni, motort karbantartani,
- sokoldalú, hiszen fújás módban könnyedén összeterelheted a leveleket kupacba, illetve szívás módban be is gyűjtheted a leveleket a gyűjtőzsákba, ami komposztáláshoz is praktikus.
