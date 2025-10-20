Viszlát, bolti! A Lidl akciós gépével otthon is elkészítheted az iható C-vitamin-bombát a hideg hónapokra

A Lidl akciós gépével bármikor elkészítheted magadnak otthon az őszi-téli C-vitamin-bombád. Most vegyél prémium gyümölcsprést!

Télen a legfontosabb, amit megtehetünk, hogy ellátjuk a szervezetünket vitaminokkal és ásványi anyagokkal, így képes lesz védekezni a kórokozók és fertőzések ellen. Bár a táplálék-kiegészítők szedése is egy praktikus megoldás erre, akkor járunk a legjobban, ha az elfogyasztott ételekből visszük be ezeket, így ugyanis jobban hasznosulnak. Ebben segít a Lidl, ahol most kedvezményes áron szerezhetjük be a prémium gyümölcsprést, így bármikor készíthetünk magunknak otthon egy téli vitaminbombát.

24 999 Ft-ért szerezhetjük be a Silvercrest prémium gyümölcsprését

Október 22. és 26. között 5000 Ft kedvezménnyel, 29 999 Ft helyett 24 999 Ft-ért szerezhetjük be a Silvercrest 300 Wattos prémium gyümölcsprését Lidl Plus alkalmazással.

A gép előnye, hogy tápanyagkímélő lassú préseléssel nyeri ki a levet a gyümölcsökből.

A gép kimondottan kényelmesen és gyorsan használható:

nem kell a gyümölcsök felvágásával vacakolni, egészben mehetnek a présbe

a gép könnyen szétszerelhető , így a tisztítása sem okoz különösebb nehézséget

, így a tisztítása sem okoz különösebb nehézséget a különösen nagy léfelfogó edény is hozzájárul, hogy ne kelljen a használat után a szétfröccsenő cseppeket takarítani

5000 Ft-tal olcsóbban adja a héten a Lidl a prémium gyümölcsprést Akciós-újság

Ügyelj a mennyiségre

Bár a gyümölcslevek valóban egészségesebbek, mint a cukros üdítők, nem szabad mértéktelenül fogyasztani őket.

Egy pohárnyi narancslé (2,5 dl) körülbelül 110 kcal-t tartalmaz, amiben közel 26 gramm cukor van. Ugyan egy jó minőségű, magas narancstartalmú narancslében természetes cukrok vannak, ez is jelentősen hozzájárul a kalóriabevitelhez, ami akár súlygyarapodáshoz is vezethet.

Bár a 100%-os gyümölcslevek kétségtelenül tartalmaznak vitaminokat és ásványi anyagokat, melyek a cukrozott üdítőitalokban jórészt nem találhatók meg, a tudósok arra figyelmeztetnek, hogy csak kis mennyiségben fogyasszuk őket.

Napi 150 milliliternél nagyobb mennyiségben nem javasolják a gyümölcslevek fogyasztását.

Mi a helyzet a zöldségekkel? A zöldséglevek kevesebb cukrot és több tápanyagot tartalmaznak: a céklalé nitrátot, a kelkáposzta leve magnéziumot és kalciumot.

Még több akciót az Akciós-Újság.hu oldalán találsz!