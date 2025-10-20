Viszlát, bolti! A Lidl akciós gépével otthon is elkészítheted az iható C-vitamin-bombát a hideg hónapokra

Télen a legfontosabb, amit megtehetünk, hogy ellátjuk a szervezetünket vitaminokkal és ásványi anyagokkal, így képes lesz védekezni a kórokozók és fertőzések ellen. Bár a táplálék-kiegészítők szedése is egy praktikus megoldás erre, akkor járunk a legjobban, ha az elfogyasztott ételekből visszük be ezeket, így ugyanis jobban hasznosulnak. Ebben segít a Lidl, ahol most kedvezményes áron szerezhetjük be a prémium gyümölcsprést, így bármikor készíthetünk magunknak otthon egy téli vitaminbombát.
Október 22. és 26. között 5000 Ft kedvezménnyel, 29 999 Ft helyett 24 999 Ft-ért szerezhetjük be a Silvercrest 300 Wattos prémium gyümölcsprését Lidl Plus alkalmazással.
A gép előnye, hogy tápanyagkímélő lassú préseléssel nyeri ki a levet a gyümölcsökből.
A gép kimondottan kényelmesen és gyorsan használható:
- nem kell a gyümölcsök felvágásával vacakolni, egészben mehetnek a présbe
- a gép könnyen szétszerelhető, így a tisztítása sem okoz különösebb nehézséget
- a különösen nagy léfelfogó edény is hozzájárul, hogy ne kelljen a használat után a szétfröccsenő cseppeket takarítani
Ügyelj a mennyiségre
Bár a gyümölcslevek valóban egészségesebbek, mint a cukros üdítők, nem szabad mértéktelenül fogyasztani őket.
Egy pohárnyi narancslé (2,5 dl) körülbelül 110 kcal-t tartalmaz, amiben közel 26 gramm cukor van. Ugyan egy jó minőségű, magas narancstartalmú narancslében természetes cukrok vannak, ez is jelentősen hozzájárul a kalóriabevitelhez, ami akár súlygyarapodáshoz is vezethet.
Bár a 100%-os gyümölcslevek kétségtelenül tartalmaznak vitaminokat és ásványi anyagokat, melyek a cukrozott üdítőitalokban jórészt nem találhatók meg, a tudósok arra figyelmeztetnek, hogy csak kis mennyiségben fogyasszuk őket.
Napi 150 milliliternél nagyobb mennyiségben nem javasolják a gyümölcslevek fogyasztását.
Mi a helyzet a zöldségekkel?
