Ez a 4 élelmiszer vonzza a kártevőket a legnagyobb eséllyel a konyhába

Vannak élelmiszerek, amik nagyobb veszélyben vannak, mint a többi – már ami a kártevőket érinti. Mutatjuk, mely élelmiszerekre érdemes kiemelt figyelmet fordítanod, mert könnyen kellemetlen betolakodók otthonává válhatnak.

Ficánkoló kukacok és a zacskóból kiröppenő rovarok – a kellemetlen kártevők bármelyik konyhában felüthetik a fejüket, ha nem vagy elég körültekintő. Jelentősen csökkentheted azonban a nem várt jövevények megjelenését, ha tudod, mely élelmiszerek vannak a legnagyobb veszélyben, és megteszed a szükséges óvintézkedéseket. Mutatjuk, mely 4 élelmiszer esetében a legnagyobb a kártevők felbukkanásának kockázata, és tippeket is adunk, hogyan gondoskodhatsz róla, hogy kártevőktől mentes maradjon a konyhád.

Ebben a 4 élelmiszerben jelenhetnek meg legnagyobb eséllyel a konyhai kártevők

Tippek a kártevők ellen

Az alábbi alapvető lépések segíthetnek távol tartani a kártevőket a kamrádtól, hogy soha ne érjen kellemetlen meglepetés, amikor kinyitod a liszteszsákot:

Vásárlás előtt ellenőrizd a csomagolást: mielőtt bármilyen szárazárut hazavinnél, gondosan ellenőrizd a csomagolását. A szakadások, a sérült zárókupakok vagy a poros maradványok jelei arra utalhatnak, hogy már vannak kártevők a csomagban.

Dekantáld az élelmiszert, amikor hazaértél: amint hazaértél, öntsd át a lisztet, a gabonaféléket és a snackeket légmentesen záródó üveg- vagy kemény műanyag tárolókba. Ez megakadályozza, hogy a kártevők beférkőzzenek (és segít kordában tartani őket, ha már bent vannak). Ráadásul így a rendelkezésre álló helyet is jobban kihasználod, és sokkal rendszerezettebb, illetve átláthatóbb lesz a kamra és a konyhaszekrény.

Rendszeresen tisztítsd le a polcokat: legyen a kamra és a konyhaszekrény polcainak letörlése vagy porszívózása a heti takarítási rutinod része. Még ha csak minimális mennyiségű étel szóródott is ki, az is könnyen odavonzhatja a rovarokat.

Tömítsd el a repedéseket és hasadékokat: tömítőanyaggal zárd le a szekrénypolcok és falak mentén lévő réseket. Ezek a kis behatolási pontok megkönnyítik a kártevők mozgását a lakásban.

Forrásunk volt.