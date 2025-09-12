Nagy a baj az egyik legkedveltebb textilüzletláncnál: sorra zárhatja be boltjait

A németországi központú Kik közölte, hogy versenyképessége növelése érdekében szükség esetén veszteséges üzleteinek bezárására is kész, ez azt jelenti, hogy a magyar boltok sem maradnának ki a bezárásokból.
A Kiknek jelenleg 14 európai országban összesen 4200 üzlete működik, ebből 2400 Németországban. A több mint 32 ezer alkalmazott közül 19 ezren dolgoznak itt. A vállalat által kiadott közlemény szerint a kiskereskedelmi környezetben az elmúlt években egyre több a probléma:
- nagyobb a verseny,
- erősödik az infláció,
- visszafogottabb a kereslet,
- és időnként a szállítás is akadozik.
A vállalat ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az érintett munkavállalóknak a hálózat más egységeiben kíván további foglalkoztatási lehetőséget nyújtani – számolt be róla a Frankfurter Allgemeine Zeitung.