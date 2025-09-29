Kavar a kasszáknál: utálják a vevők az osztrák bolt új fizetési rendszerét

Az Ausztriában található népszerű diszkontlánc, a Hofer nem akármilyen pénztárrendszert vezetett be: egyszerre két kártyaleolvasó terminállal kívánja gyorsítani a vásárlás folyamatát, a vevők nagy része azonban finoman szólva sem értékeli az innovációt.
Mire jó a dupla kártyaleolvasó?
A dupla kártyaterminál célja a vásárlási folyamat felgyorsítása: míg az egyik vásárló még fizet vagy csomagolja a vásárlásait, a másik már elkezdhet fizetni- fejti ki a Startlap a Hofer célkitűzését.
A diszkontlánc nyugodtabb, gyorsabb vásárlást szeretne lehetővé tenni a vásárlók számára, azonban a vélemények túlnyomó része nem kedveli az újítást, mondván, csak összezavarja a folyamatot, sőt:
- sokak szerint még stresszesebbé teszi az amúgy is stresszes vásárlást a Hoferben
- a nyugdíjasok, idősebbek még nehezebben tudnak lépést tartani a gyors futószalaggal
- zavaró, hogy az előző vásárló még pakol, a másik pedig már vásárol vagy esetleg fizetni próbál a másik terminállal
Akad olyan is, aki kedveli az új rendszert, mert így valóban több idő marad pakolásra.