Kavar a kasszáknál: utálják a vevők az osztrák bolt új fizetési rendszerét

A gyorsabb vásárlás és a hatékonyság növelése valóban mindent megér? A Hoferben bevezetett újfajta pénztár alaposan próbára tette a vásárlók türelmét és idegrendszerét.

Az Ausztriában található népszerű diszkontlánc, a Hofer nem akármilyen pénztárrendszert vezetett be: egyszerre két kártyaleolvasó terminállal kívánja gyorsítani a vásárlás folyamatát, a vevők nagy része azonban finoman szólva sem értékeli az innovációt.

Utálják az osztrákok az újfajta, dupla kártyaleolvasós bolti rendszert

Mire jó a dupla kártyaleolvasó?

A dupla kártyaterminál célja a vásárlási folyamat felgyorsítása: míg az egyik vásárló még fizet vagy csomagolja a vásárlásait, a másik már elkezdhet fizetni - fejti ki a Startlap a Hofer célkitűzését.

A diszkontlánc nyugodtabb, gyorsabb vásárlást szeretne lehetővé tenni a vásárlók számára, azonban a vélemények túlnyomó része nem kedveli az újítást, mondván, csak összezavarja a folyamatot, sőt:

sokak szerint még stresszesebbé teszi az amúgy is stresszes vásárlást a Hoferben

Akad olyan is, aki kedveli az új rendszert, mert így valóban több idő marad pakolásra.

