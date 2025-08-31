Életmód

2025.08.31.

Itt a lista, ezekkel a házimunkákkal fogyhatunk a legtöbbet: az élen egy cseppet sem kedvelt végzett

Nosalty profilképe Nosalty

Az nem meglepő, hogy ha rendszeresen házimunkát végzünk, azzal pár kilótól is megszabadulhatunk, most kiderült, melyik tevékenység égeti leghatékonyabban a zsírt, bár a győztesnek nem sokan fognak örülni.

Sokan nem kedvelik a házimunkát, pedig érdemes más szemmel nézni rá: nemcsak a lakás lesz tisztább és rendezettebb tőle, de még fogyhatunk is általa! A takarítás, porszívózás, ablaktisztítás vagy épp a felmosás mind komoly fizikai aktivitást jelenthet, ami kalóriát éget és segíthet a súlyvesztésben. Egy alapos nagytakarítás során akár több száz kalóriát is elégethetünk, miközben az izmaink is dolgoznak – észre sem vesszük, hogy tulajdonképpen edzünk.

házimunka
Itt a lista, ezekkel a házimunkákkal fogyhatunk a legtöbbet

Ki mondta, hogy takarítással nem lehet fogyni?

A mozgás az mozgás! Ráadásul, ha kisgyermekeid is vannak, egész nap utánuk rohangálsz, és takarítod a rendetlenséget, amit maguk után hagytak, és emellett még a kutyát is sétáltatod, akkor ez biztosan nagyobb hatással lesz a súlyodra, mintha otthonról dolgoznál, és egész nap a számítógép előtt ülnél.

Ha eddig nem nagyon szeretted a házimunkát, most talán meggondolod magad! Összeállítottunk egy listát azokról a házimunkákról, amelyek a legtöbb kalóriát égetik el. Biztosan motiválni tud, hogy elkezdj takarítani.

Kattints galériánkra, hogy megtudd, mennyi kalóriát égethetsz el házimunkával!

3 fotó

Most, hogy a legtöbb kalóriát égető házimunkákat felsoroltuk, itt az ideje, hogy arról is lerántsuk a leplet,

melyek égetik a legkevesebb kalóriát?


Vessünk egy pillantást azokra a házimunkákra, amelyeket nyugodtan rábízhatunk partnerünkre, mert szinte soha nem vezetnek fogyáshoz. A főzés égeti a legkevesebb kalóriát, mert gyakorlatilag csak a tűzhely mellett állunk. Ez azt jelenti, hogy óránként körülbelül 70 kalóriát égetünk el. Horgolás vagy varrás közben óránként mindössze 40 kalóriát égetünk el. A klasszikus tárgyak egyik helyről a másikra mozgatása sem sokkal jobb. A szimpla pakolás óránként körülbelül 50 kalóriát éget el.

Forrásunk volt.

