Megnéztük, milyen áron adja a Lidl, a Penny, az ALDI és az Auchan a halloweeni tököt

Körbenéztünk, milyen áron szerezheted be a legnagyobb szupermarketekben a halloween tököt a tökfaragáshoz.

Ha halloween, akkor tökfaragás! Akár gyerekekkel, akár barátokkal faragnál, még épp időben vagy, hogy beszerezd a hétvégére a tököt a közös programhoz! Mutatjuk, hol és mennyiért tudod beszerezni a fogyasztásra nem alkalmas, de kreatívkodásra és az otthonod feldíszítésére tökéletes, faragható tököt.

Ennyiért adja kaphatsz most halloween tököt

ALDI

Az ALDI 249 Ft helyett most 20% kedvezménnyel 199 Ft/kg áron szerezheted be az elengedhetetlen kelléket a rémesen jó időtöltéshez.

Penny

Ha később jönne meg az ihlet, a Penny-ben november 2-ig 299 Ft helyett 219 Ft/kg áron találod meg a halloween tököt.

Lidl

299 Ft helyett 33% kedvezménnyel 199 Ft/kg áron vásárolhatod meg a Lidl üzletiben a halloween tököt október 29-ig.

Szerezd be időben a tököt a faragáshoz! Akciós-Újság.hu

Auchan

Ha megvan a tökéletes minta, irány az Auchan a faragható alapanyagért: 299 Ft helyett 199 Ft/kg áron viheted haza a narancs gömböt.

Tesco

A Tescóban jelenleg nem elérhető a halloweeni tök.

