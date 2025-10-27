Gasztro

2025.10.27.

Megnéztük, milyen áron adja a Lidl, a Penny, az ALDI és az Auchan a halloweeni tököt

Nosalty profilképe Nosalty

Körbenéztünk, milyen áron szerezheted be a legnagyobb szupermarketekben a halloween tököt a tökfaragáshoz.

Ha halloween, akkor tökfaragás! Akár gyerekekkel, akár barátokkal faragnál, még épp időben vagy, hogy beszerezd a hétvégére a tököt a közös programhoz! Mutatjuk, hol és mennyiért tudod beszerezni a fogyasztásra nem alkalmas, de kreatívkodásra és az otthonod feldíszítésére tökéletes, faragható tököt.

Három kifaragott halloween tök az erdőben
Ennyiért adja kaphatsz most halloween tököt

ALDI

Az ALDI 249 Ft helyett most 20% kedvezménnyel 199 Ft/kg áron szerezheted be az elengedhetetlen kelléket a rémesen jó időtöltéshez.

Penny

Ha később jönne meg az ihlet, a Penny-ben november 2-ig 299 Ft helyett 219 Ft/kg áron találod meg a halloween tököt.

Lidl

299 Ft helyett 33% kedvezménnyel 199 Ft/kg áron vásárolhatod meg a Lidl üzletiben a halloween tököt október 29-ig.

Halloween tök
Szerezd be időben a tököt a faragáshoz!
Akciós-Újság.hu

Auchan

Ha megvan a tökéletes minta, irány az Auchan a faragható alapanyagért: 299 Ft helyett 199 Ft/kg áron viheted haza a narancs gömböt.

Tesco

A Tescóban jelenleg nem elérhető a halloweeni tök.

Még több akciót az Akciós-Újság.hu oldalán találsz!

Ajánlott videó

Legújabb receptek

rizottó

Sütőtökös rizottó kacsamellel

Ősszel egyértelműen a sütőtök a sláger, így ezt most egy amúgyis lélekmelengető ételbe csempésztük. Kacsamellett sütöttünk hozzá, de egyébként magában is vagy egy kis baconnel is ...

fahéjas csiga

Fahéjas csiga sütőtökkel

A cinnamon roll egy igazán lélekmelengető süti, ami az USA-ban nagyon népszerű. Már Magyarországon is van pár üzlet, ami ilyen csigákat árusít. Mi most egy igazi hűvös időre ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept