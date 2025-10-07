Tele vannak vele a magyar erdők, pedig életeszélyes: így védd ki a mérgezést

A gombászás remek módja annak, hogy friss, egészséges ételhez jussunk egyenesen a természetből, azonban, ha nem vigyázunk, életveszélyes is lehet. Ezúttal a szombathelyi vásárcsarnok készített edukatív videót arról, hogyan lehet felismerni és elkerülni a halálos gyilkos galócát, sőt, egy interaktív térkép is segít gombaszakellenőrt találni.

Sokak örömére beköszöntött az őszi gombaszezon, az erdőt ellepik az ehető és nem ehető kalapok. Utóbbiak között vannak olyanok, amelyek csak kisebb kellemetlenséget, gyomorbántalmakat és egyéb emésztőrendszeri zavarokat okoznak, ám vannak, amelyek akár halálosak is lehetnek. A legismertebb és hazánkban legelterjedtebb ezek közül a gyilkos galóca, ami idén ősszel is nagy számban fordul elő a hazai erdőkben. Hogyan lehet elkerülni a gyilkos galócát, és miként lehet megelőzni a tragédiát?

Gyilkos galóca

Ismerd fel a gyilkos galócát!

A gyilkos galócával az egyik legnagyobb gond, hogy fiatal korában könnyű összetéveszteni más, biztonsággal fogyasztható gombafélékkel, például a pöfeteggombával.

Ezért nagy segítség a szombathelyi vásárcsarnok által készített videó, amelyben részletesen bemutatják, hogyan lehet felismerni és ezáltal elkerülni, hogy a gombavacsora az utolsó vacsora legyen. Nézd meg!

Ezek a külső jegyek segítenek felismerni az erdőben a gyilkos galócát:

Kalap: zöldes, olajzöld vagy barnás árnyalatú, sima, fényes.

zöldes, olajzöld vagy barnás árnyalatú, sima, fényes. Lemezek: fehérek, sűrűn állók, a tönkhöz nem nőnek hozzá.

fehérek, sűrűn állók, a tönkhöz nem nőnek hozzá. Tönk: fehér, hosszú, a tövénél gumószerű, bocskorszerű burokmaradvánnyal.

fehér, hosszú, a tövénél gumószerű, bocskorszerű burokmaradvánnyal. Gallér: fejlett, hártyás.

fejlett, hártyás. Bocskor: zsákszerű, a tönk alján található.

Fordulj szakemberhez

A biztonságos gombászás alapja, hogy a gyűjtögetés végén a kosárba került gombákat elviszed egy gombaszakellenőrhöz. A Pénzcentrum cikkében találsz egy térképes szakellenőr-keresőt, amelynek előnye, hogy a szakértők elérhetőségét is tartalmazza.

Magyarországon jelenleg 770 szakellenőrt tartanak nyilván, közel felük, 305-en pedig Budapesten és környékén dolgoznak.

Nem feltétlenül halálos, de a korai felismerés kulcsfontosságú

Ma már szerencsére nem feltétlenül jelent halálos ítéletet, ha valaki gyilkos galócát fogyasztott. Az első tünetek akár napokkal a mérgezést követően jelentkeznek, de ha időben azonosítják ezeket, és az illető megkapja a megfelelő kezelést intenzív intravénás folyadékpótlás formájában, akkor a túlélési esély 90% is lehet.

Forrásunk volt.