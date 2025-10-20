Életmód

2025.10.20.

163 település érintett: itt nem lesz villany és/vagy gáz október végéig

Káoszt okozhat egyes településeken az E.ON által bejelentett áram- illetve gázkimaradás.

Az Eon oldalán található tájékoztató alapján úgy tűnik, 163 magyar település is érintett az október 20. és 31. közötti szolgáltatáskiesésben: áram- illetve gázellátást érintő kimaradásokra lehet számítani, van, ahol csak egy utcában, van, ahol az egész településen nem lesz áram.

áramszünet otthon, vacsora közben
A gázzal és a villannyal is gondok lehetnek

163 településen lesz áramszünet és 4 helyen gázszünet a jövő héttől október végéig

- írja a Sokszínűvidék.

Aki lakhelyét megtalálja a listán, melyet itt elérhető, feltétlenül töltse le az E.ON teljes táblázatát, melyben megtalálható az egyes településeken belül az érintett utca és a szolgáltatáskiesés várható időpontja is.

Az E.ON tájékoztatójából az is kiderül, hogy a gázzal is gondok lehetnek egyes településeken, így:

  • Balatonkeresztúron 18 utcában,
  • Balatonmáriafürdőn 4 utcában nem lesz gáz október 20-án,
  • Tótszerdahelyen az egész településen nem lesz gáz október 19-én,
  • Somogysárd 4 utcájában pedig október 21-én lesz gázszünet.

