A Gallio és a Bamba Marha összeállt, és izgalmas újdonsággal rukkolt elő

Kreatív, fenntartható, minőségi és finom: közös, új burgerrel jelentkezik a Gallio és a Bamba Marha. Megérkezett a Bamba Pulyka Burger!

Különleges ajánlattal jelentkezik a Bamba Marha Burger egész novemberben; a Gallio prémium pulykahússal készülő „Hónap ajánlatát”, a Bamba Pulyka Burgert egy exkluzív kóstoláson mutatták be a gasztronómia szerelmeseinek. Az együttműködés az egészséges, fenntartható, minőségi magyar pulykahúsra, a minőségi alapanyagok fontosságára és a kreatív burgerezésre is felhívja a figyelmet.

A Gallio és a Bamba Marha összeállt, és megalkotta a Bamba Pulyka Burgert

A Bamba Marha Burger Budapest és Magyarország egyik legnagyobb, 100%-ban hazai tulajdonú burgerezőlánca, ahol minden étel friss alapanyagból, rendelésre készül.

Számunkra a legfontosabb az ételeink minősége, valamint a boldog, elégedett és visszatérő vendégeink. Az ikonikus Bamba Burgerek mellett minden hónapban új, izgalmas ajánlatokkal várjuk a hozzánk betérőket. Most a kreativitás és a minőség találkozásaként született meg a Bamba Pulyka Burger, amelyhez az inspirációt a Gallio pulykahús adta – büszkélkedik Jancsa Jani, a Bamba Marha Burger kulináris vezetője.

A pulykahús kiemelten sovány, fehérjében gazdag, alacsony zsírtartalmú, mégis zamatos és szaftos. Vörös és fehér húsrészekkel is rendelkezik, sokoldalúságát pedig jól mutatja, hogy nemcsak grillezve vagy sütve, hanem darálva, párolva, fűszeresen vagy édesebb ízvilágban is kitűnő; jól beilleszthető modern és klasszikus fogásokba egyaránt. A pulykahúsban található értékes B-vitaminok, szelén, cink és esszenciális aminosavak hozzájárulnak az egészséges életmódhoz, miközben változatossá, fenntarthatóvá és könnyeddé teszik az étrendet – pont ezek az előnyök jelennek meg a Bamba Pulyka Burgerben is.

A Bamba Pulyka Burger buciból, pulykahúspogácsából, brie sajtból, zsályás-diós majonézből, fahéjjal grillezett baconből, áfonyadzsemből, pirított hagymából és ropogós római salátából áll – mindez egy különleges ízbombát eredményez, amelyet novemberben elsőként a gasztronómiában jártas érdeklődők kóstolhattak meg a bemutató eseményen, és egy hónapig bárki élvezheti minden Bamba Marha étteremben.

A GALLICOOP számára a legfontosabb, hogy a fogyasztóink minden alkalommal megbízható minőségű, friss pulykahúst kapjanak, amit innovatív, változatos és élvezetes formában állíthatnak az asztalra. Örülünk, hogy a Gallio Prémium termékcsaládunkkal és a Bamba Marha Burgerrel való együttműködve egy olyan új burger születhetett meg, amely a gasztronómiai kíváncsiságot és az újító gondolkodást is ünnepli. Közös célunk, hogy megmutassuk: az együttműködés és a nyitottság nagyszerű élményeket teremthet a magyar vendégek számára – emelte ki az együttműködés kapcsán Nagy Erzsébet, a GALLICOOP marketingvezetője.

Az idén tizedik születésnapját ünneplő Bamba Marha Burger a hazai gasztronómiai szcéna meghatározó szereplője, sőt, többször jelent meg európai és világszintű toplistákon is. A kerek évfordulót idén új arculattal, megújított üzlet-dizájnnal és bővülő étlappal koronázták meg – többféle új burger, ropogós-sajtszószos köret és bizonyos lokációkon habos milkshake-ek gazdagítják a kínálatot.

A Bamba népszerűségét annak köszönheti, hogy elkötelezett a friss, gondosan válogatott magyar alapanyagok, a kreatív feltétek és házi szószok, valamint a tökéletes vendégélmény iránt. Szezonális ajánlataival, ikonikus burgerkombinációival és folyamatos innovációjával a Bamba Marha Burger biztos ponttá vált a főváros street food rajongóinak körében.

A kollaboráció fő célja, hogy az egészséges, fenntartható minőségi magyar pulykahús és a kreatív burgerezés hazai zászlóvivője közös újdonsággal örvendeztesse meg a vendégeket – minőségi alapanyagból, frissen, a Bamba Marhától megszokott vendégszeretet jegyében.