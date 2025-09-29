Soha többé nem fürödhetünk az ikonikus tisztálkodószerrel – Ezért szüntették meg a gyártását

A Henkel szeptember végén jelentette be, hogy közel 70 év után megszüntetni a Fa szappan gyártását – számolt be róla a Trade Magazin. A Fa szappant 1954 óta árusítják, ám az indoklás szerint a klasszikus tömbszappan már nem passzol a vállalat megújult portfóliójába, ezért állítják le a gyártását.
A düsseldorfi székhelyű vállalat közleményében azzal érvelt, hogy a gyártás beszüntetése egy stratégiai átalakítás része:
a Henkel a gyorsabban növekvő, nagyobb potenciállal rendelkező kategóriákra – tusfürdőkre és dezodorokra – koncentrál.
Az év elején kerültek forgalomba az utolsó Fa szappanok, ma pedig már nem lehet velük találkozni a boltok polcain.
A Fa szappan története
Tudtad?
A szappan az 1960-as évek során provokatív reklámkampányairól vált ismertté, és hamar népszerű termékké vált világszerte.
Az NDK-ban különösen nagy népszerűségnek örvendett, ahol a Nyugatról érkező csomagokban gyakran lapult Fa szappan. Abban az időben a tisztálkodószer sokak számára a Nyugat és a szabadság szimbólumává vált. De most úgy tűnik, ahogy egykor a szocializmus, úgy 2025-ben a Fa szappan felett is eljárt az idő.