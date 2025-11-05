Az EVA AIR bemutatja új Premium Economy osztályát a Bécs–Taipei közvetlen járatokon

2025. november 3-tól az EVA AIR utasai teljesen új élményben részesülhetnek a Bécs–Taipei közvetlen járatokon: a légitársaság Boeing 787-9 repülőgépein debütál az új Premium Economy kabin, amely a kényelmet, a térkínálatot és a modern fedélzeti szolgáltatásokat ötvözi az Economy és a Business osztály közötti tökéletes átmenetként.

Az új kabin kialakításánál a légitársaság célja volt, hogy a hosszú repülőutakat

pihentetővé és élvezetessé tegye, miközben minden részlet a modern utazók igényeit szolgálja.

Az EVA AIR úttörő a prémium turistaosztályok terén: 1992-ben elsőként vezette be a Premium Economyt, akkor még Evergreen Deluxe Class néven, és ezzel új dimenziót nyitott a hosszú távú járatok fedélzeti szolgáltatásai között. A légitársaság hagyományát folytatva 2025 tavaszán

bemutatta negyedik generációs Premium Economy üléseit a Taipei–Jakarta útvonalon, most pedig a Bécs–Taipei járaton is elérhetők. Az új kabin kialakítása során figyelembe vették az utasok visszajelzéseit: több lábtér, kényelmesebb dönthető ülések, személyre szabható szórakoztató rendszerek, valamint extra tárolási lehetőségek biztosítják, hogy minden utazás élménnyé váljon.

A Premium Economy kabin 28 ergonomikus ülést kínál 2-3-2 elrendezésben, bölcsőszerű mozgású dönthető mechanizmussal. Ez lehetővé teszi, hogy az üléspárna egyszerre csússzon előre és felfelé, így 20 cm kényelmes dönthetőséget biztosítva. Minden üléshez 40 cm-es,

nagy felbontású szélesképernyős monitor, tálcaasztal és többfunkciós szórakoztató rendszer tartozik. Az ülések 110 V-os és USB-csatlakozókkal felszereltek, hogy a laptopok, okostelefonok és egyéb elektronikai eszközök használata is zavartalan legyen.

A folyosó melletti ülések kerekesszékkel is könnyen megközelíthetőek, a személyzet pedig külön figyelmet fordít a speciális igényű utasokra, ezzel is kiemelve a légitársaság gondoskodó szolgáltatási filozófiáját.

Az EVA AIR hetente háromszor kínál közvetlen járatokat Bécsből Taipeibe. A tajpeji Taoyuan Nemzetközi Repülőtér bázisként szolgál, ahonnan egyszerűen elérhetők a legnépszerűbb délkelet-ázsiai úti célok, köztük Bali, Cebu, Fülöp-szigetek, Malajzia, Vietnam, Srí Lanka,

Hongkong, Makaó, Szöul, Tokió, Oszaka, Fukuoka, Szingapúr, valamint Kína. A járatokra foglaló utasok számára a Premium Economy osztály 1945 eurótól biztosít kiváló kényelmet és extra szolgáltatásokat, így mindenki élvezheti a hosszú távú repülés nyújtotta luxust megfizethető

áron.

A folyosó melletti ülések kerekesszékkel is könnyen megközelíthetőek

Magyarországi utasok számára a Budapest–Bécs vagy Győr–Bécs vonatszakasz is integrálható az EVA AIR teljes útvonaljegyébe. A Premium Economy osztály jegyei már elérhetők a partner utazási irodákban és online, beleértve a Bécs–Taipei járatot is.

Az EVA AIR-ről:



A Star Alliance tagjaként 1989-ben alapított EVA AIR Tajvan első magántulajdonú nemzetközi légitársasága, és az Evergreen Line globális konténerfuvarozó testvérvállalata. Több mint 80 Boeing és Airbus repülőgéppel mintegy 60 nemzetközi úti célt szolgál ki Ázsiában, Óceániában, Európában és Észak-Amerikában. A légitársaság híres innovatív megoldásairól, a prémium utazási élményről, valamint arról, hogy folyamatosan újra értelmezi a hosszú távú repülés komfortját.

ToTovábbi információk és jegyfoglalás: www.evaair.com, vagy az EVA AIR

budapesti képviseletén keresztül (CEAS Kft. elérhetőség:

www.evaair.ceaviation.eu).