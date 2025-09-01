Sulikezdés

2025.09.02.

Ősszel is csodaszépen virágzik: így gondozd a vékony hangát, más néven erikát

Nosalty profilképe Nosalty

Ki ne szeretné, hogy ősszel is színes-mutatós növények pompázzanak a kertjében vagy a balkonján? Mi tuti, hogy vágyunk rá, hátha ti is, éppen ezért bemutatjuk nektek a vékony hanga nevezetű szépséget, mely erika névre is hallgat.

Ha a hidegebb őszies hónapokban is szeretnél színes kertet vagy balkont, csodaszép növényekkel, a vékony hanga alias vékony erika (Erica gracilis) remek választás: pink, harangalakú, fürtökben lógó virágzata, tűszerű, sötétzöld levelei összetéveszthetetlenek. Örökzöld, kúszásra hajlamos dísznövény. Ősszel a legszebb.

vékony hanga
Így gondozd a vékony hangát, más néven erikát

A vékony hanga gondozási tippjei

  • jól tűri a metszést
  • ha évente többször visszavágjuk, sűrűn és bokrosan növekszik majd
  • remek talajtakaró: lehullott tűleveleivel vastag lombhulladékréteget képez
  • szárazságtűrő, egészen igénytelen növény
vékony hanga
Örökzöld, kúszásra hajlamos dísznövény a vékony hanga
  • félárnyékos-árnyékos helyet igényel, a tűző naptól óvni kell
  • a jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talajt preferálja
  • öntözésről a száraz időszakban gondoskodjunk, de tartósan vizesen ne hagyjuk, mert a pangó víz károsítja
  • a mérsékelt, rövid ideig tartó fagyokat jól tűri
  • a lehullott lomb eltávolítása fontos, mert különben „megfullad” a növény
  • tavasszal vagy ősszel ültessük ki a végleges helyére
  • cserépben is előnevelhetjük
Erika, a pink szépség

Érdemes a teraszra, balkonládába beszerezni vagy a kertbe ültetni, és ősszel is gyönyörködni benne, mert a vékony hanga gyönyörű növény!

Forrásunk volt.

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

kremes-borsofozelek
zöldborsófőzelék

Krémes zöldborsófőzelék

A zöldborsófőzelék az a menzás fogás, amire még a gyerekek szeme is felcsillan, főleg ha fasírttal tálalják. Hogy ne maradjon olyan fakó fehér ez a közkedvelt mártás, ezért egy ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept