Ősszel is csodaszépen virágzik: így gondozd a vékony hangát, más néven erikát

Ki ne szeretné, hogy ősszel is színes-mutatós növények pompázzanak a kertjében vagy a balkonján? Mi tuti, hogy vágyunk rá, hátha ti is, éppen ezért bemutatjuk nektek a vékony hanga nevezetű szépséget, mely erika névre is hallgat.