Ősszel is csodaszépen virágzik: így gondozd a vékony hangát, más néven erikát

Ha a hidegebb őszies hónapokban is szeretnél színes kertet vagy balkont, csodaszép növényekkel, a vékony hanga alias vékony erika (Erica gracilis) remek választás: pink, harangalakú, fürtökben lógó virágzata, tűszerű, sötétzöld levelei összetéveszthetetlenek. Örökzöld, kúszásra hajlamos dísznövény. Ősszel a legszebb.
A vékony hanga gondozási tippjei
- jól tűri a metszést
- ha évente többször visszavágjuk, sűrűn és bokrosan növekszik majd
- remek talajtakaró: lehullott tűleveleivel vastag lombhulladékréteget képez
- szárazságtűrő, egészen igénytelen növény
- félárnyékos-árnyékos helyet igényel, a tűző naptól óvni kell
- a jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag talajt preferálja
- öntözésről a száraz időszakban gondoskodjunk, de tartósan vizesen ne hagyjuk, mert a pangó víz károsítja
- a mérsékelt, rövid ideig tartó fagyokat jól tűri
- a lehullott lomb eltávolítása fontos, mert különben „megfullad” a növény
- tavasszal vagy ősszel ültessük ki a végleges helyére
- cserépben is előnevelhetjük
Érdemes a teraszra, balkonládába beszerezni vagy a kertbe ültetni, és ősszel is gyönyörködni benne, mert a vékony hanga gyönyörű növény!