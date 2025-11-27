Új mérföldkőhöz ért a hazai sebészet: robotasszisztált csípőprotézis-műtétek váltak elérhetővé

Karácsony

November végén elindította robotasszisztált csípőprotetikai profilját Magyarország első robotasszisztált ortopéd sebészeti központja, az EMINEO Ortopéd Robotsebészeti Centrum. A félmilliárd forintos beruházással létrehozott kompetencia-központ térd- és immár csípőprotézis-műtétei során az amerikai ROSA®-platform adatvezérelt navigációja segíti a sebészt az implantátum komponenseinek milliméter-pontosságú pozicionálásában.

Az egy évvel ezelőtt elindult centrumban ma már 16 sebész rendelkezik a robotasszisztált műtétek elvégzéséhez szükséges képzettséggel. A csípőprotetikai profil elindítását megelőző országos reprezentatív kutatás megállapította, hogy az ABC-státuszú, 25–75 éves hazai lakosság körében a robotasszisztált műtéti technológia ismertsége kiemelkedően magas: tízből hét ember hallott már róla. A robottámogatott beavatkozások legmarkánsabb előnyeként azok nagy fokú pontosságát (68%), illetve a gyorsabb felépülés lehetőségét (60%) emelték ki a válaszadók. A megkérdezettek fele valamilyen módon – saját tapasztalata, családtagja vagy ismerőse révén – már érintett volt térd- vagy csípőproblémában, illetve protézisműtétben, és minden ötödik válaszadó preferálná a robottámogatott beavatkozást.

Az EMINEO Ortopéd Robotsebészeti Centrumban novembertől elérhető csípőprotézis-műtéteknél a térdprotézisműtétek során már bizonyított, amerikai fejlesztésű ROSA®-platform csúcstechnológiás csípőmodulját alkalmazzák.

A robot a sebész által valós időben felvett anatómiai pontok segítségével elemzi a csípőízületet egyedileg meghatározó paramétereket, így a forgáspontot, a combcsont-medencecsont távolságát és a végtaghosszt. A műtét során a robot folyamatos visszajelzésekkel asszisztál fenti paraméterek helyreállításában, és a komponensek pozíciójának pontos beállításában.

A csípőprotézis-beültetés sikere azon múlik, hogy mennyire pontosan állítjuk helyre a páciens eredeti biomechanikai paramétereit. A robot nemcsak a személyre szabott terv elkészítésében, de a műtét milliméter-pontosságú megvalósításában is megbízható partner

– mutatott rá dr. Knoll Zsolt, az EMINEO Magánkórház orvosigazgatója, az intézmény alapító-társtulajdonosa.

A csípőprotézis-műtétek eredményességének az egyik legfontosabb tényezője a protézis komponenseinek pontos behelyezése. A milliméterekben és fokokban mérhető eltérések komoly különbséget okozhatnak: fokozhatják a műtét utáni panaszokat, lassíthatják a rehabilitációt, illetve olyan szövődményeket okozhatnak, mint például a protézis ficama. A robotasszisztált technológia éppen ezeken a kritikus pontokon nyújt többet, mint a kizárólag manuális eljárások. A ROSA®-platform robotkarja például 0,5 fok pontossággal segíti a sebészt a térd- illetve csípőprotézis-beültetés kivitelezésében. Összehasonlításképpen ez a szabad szemmel történő térdprotézis-beültetés során körülbelül 2 fok lenne, a csípőprotézis-beültetésnél pedig még ennél is több.

A ROSA®-platform robotkarja például 0,5 fok pontossággal segíti a sebészt

A csípő forgáspontjának helyreállítása fontos tényező abból a szempontból, hogy a protézis a páciens számára a lehető legtermészetesebb érzést adja. A combcsont és a medencecsont eredeti távolságának helyreállítása az izomerő szempontjából fontos, mely gyorsítja a rehabilitációt és segít a sántítás megelőzésében. A megfelelő végtaghossz beállítása pedig nemcsak esztétikai okból fontos, hanem ugyancsak a sántítás és a derékbántalmak megelőzése miatt is

– magyarázta dr. Háncs Tivadar, ortopéd sebész főorvos, robotsebészeti specialista.

A robotasszisztált technológia alkalmazása azoknál a pácienseknél különösen előnyös, akiknek súlyos degeneratív ágyékigerinc-bántalmai vannak, vagy akik ágyékigerinc-stabilizációs műtéten estek át. Ezekben az esetekben ugyanis megszűnik a medencecsont harmonikus együtt mozgása az ágyéki gerinccel a leülés vagy felállás során. “Ilyenkor a csípőprotézis komponenseinek pozícionálására különös figyelmet kell fordítani a tervezésnél és ezt pontosan reprodukálni kell a műtét során. Ez robotasszisztencia nélkül rendkívül nehezen megvalósítható” – tette hozzá dr. Háncs Tivadar.

A szakértők szerint minden esetben hangsúlyozni kell, hogy a robotkar soha nem végez önálló mozdulatot, kizárólag a sebész aktív irányítása mellett mozdul, azaz a döntések és a végleges pozicionálás minden esetben a sebész feladata.

Térdről csípőre

Az EMINEO 2024-ben indította el robotasszisztált térdprotézis-programját, amely mostanáig mintegy kétszáz döntéstámogatott beavatkozást eredményezett; a pácienseik többsége 60–74 év közötti volt.

A térdprotézis-beültetés az ortopéd sebészet egyik legbonyolultabb protetikai eljárása, ami nagy tapasztalatot és precizitást követel a beavatkozást végző orvostól.

Az eddig végzett műtétek során világossá vált, hogy a robotasszisztencia nem egyszerűen új eszköz a műtőnkben, hanem olyan precíziós döntéstámogató rendszer, amelynek a segítségével korábban nem látott pontossággal, a páciens egyedi anatómiai jellemzőinek megfelelően tudjuk behelyezni a protézist

– hangsúlyozta dr. Knoll Zsolt.

A robotasszisztált térdműtétek utánkövetéséből származó adatok elemzése folyamatosan zajlik az EMINEO-ban. A tapasztalatok már most azt mutatják, hogy a robotasszisztenciával készült térdprotézis beültetések után a betegek kevesebb fájdalomról, gyorsabb rehabilitációról és nagyobb stabilitásról számolnak be.

A robot megjelenése a térdízületi protézis beültetés során az illesztési módok tekintetében forradalmat hozott. Szakirodalmi adatok támasztják alá, hogy a robotasszisztenciával elérhető kinematikus illesztés eredményei 10 év távlatában jobbak az úgynevezett Forgotten Joint Score – FJS vonatkozásában, mint a hagyományos kézi eszközökkel vègzett mechanikus illesztéssel. Az FJS egy részletes pácienskérdőív alapján meghatározott érték, ami azt mutatja meg, hogy mennyire feledkezik meg” a páciens a beültetett ízületről a mindennapokban. A mutatószám megbízhatósága kiemelkedő, pontosan jelzi a műtét utáni betegelégedettséget.

A robotasszisztencia valódi értéke az, hogy nem utólag javítja a hibát, hanem megelőzi azokat. Láthatóvá teszi a biomechanikai következményt még azelőtt, hogy az bekövetkezne. Ugyanezt a gondolkodásmódot visszük át most a csípőre

– magyarázta dr. Knoll Zsolt.
A robot megjelenése a térdízületi protézis beültetés során az illesztési módok tekintetében forradalmat hozott

Mitől fél, és mire számít a beteg?

A robotasszisztált csípőprotetikai profil bevezetését kísérő országos reprezentatív kutatás és az EMINEO saját, 2025. szeptemberi betegelégedettségi adatai egyaránt azt mutatják, hogy a műtét utáni időszak tervezhetősége, a fájdalom csökkenése és a rehabilitáció minősége döntő szempontok a műtét vállalása, illetve a helyszín és a technika kiválasztásában.

A lakossági reprezentatív mintában a műtét utáni átmeneti mozgáskorlátozottság a leggyakrabban említett félelem: a válaszadók 71%-a tart ettől, míg kétharmaduk a hosszú rehabilitációs időszak miatt aggódik.

A fájdalom miatti szorongást 42%-uk jelölte meg, a magas költségeket 41%-uk említette, és minden negyedik válaszadó attól fél, hogy nem kap elegendő segítséget a műtét utáni időszakban.

„A felmérés eredménye egybevág a saját tapasztalatainkkal: a páciens akkor érzi magát tökéletes biztonságban, ha a teljes posztoperatív időszak tervezhető és kiszámítható. A magánkórházi keretrendszerben ezt a folytonosságot is meg tudjuk teremteni: igény esetén hosszabb kórházi tartózkodással, személyre szabott követéssel, rehabilitációs támogatással. Mindamellett pácienseink élhetnek a részletfizetés lehetőségével, hogy ne a finanszírozás legyen a döntés akadálya” – fogalmazott dr. Börzsei-Knoll Veronika ügyvezető igazgató, ortopéd-traumatológus, boka- és lábsebészeti specialista, az EMINEO Magánkórház alapító-társtulajdonosa.

A reprezentatív kutatásban megkérdezettek döntő hányada (88%) a biztonságérzetét meghatározó tényezők között a tapasztalt orvosok szerepét tartotta a legfontosabbnak, ezt szorosan követte a modern technológia iránti bizalom (87%).

A kutatás azt is aláhúzza, hogy a betegek nem önmagában a robottechnológiát keresik, hanem azt a kombinációt, amikor tapasztalt orvosok dolgoznak korszerű technológiával

– tette hozzá dr. Börzsei-Knoll Veronika.

Az EMINEO a saját páciensei körében elvégzett felmérése azt is megmutatta, hogy a robotasszisztált térd- és csípőműtétek eredményessége a betegek életminőségében is érzékelhető változást hoz.

A műtét előtti fájdalom a páciensek 48%-ánál 9-10-es erősségű volt, a beavatkozást követő hatodik hetes kontroll idejére a válaszadók 44%-a már csak 1-2-es fájdalmat jelzett, ami a gyakorlatban fájdalommentes vagy ahhoz közeli állapotot jelent. A visszajelzések alapján a betegek többségénél teljesen megszűnt a fájdalom, vagy jelentős mértékben csökkent.

Az országos kutatásból az is kiderült, hogy – a költségektől eltekintve – minden ötödik válaszadó preferálná a robotasszisztált térd- vagy csípőprotézis-műtétet, ha szüksége lenne rá, és a jelenleg érintettek között, akiknél vagy közeli hozzátartozójuknál már felmerült a protézisbeültetés lehetősége, ez az arány 30%.

A további válaszlehetőségeket figyelembe véve elmondható, hogy a lakosság nagyobb része – annak költségeitől eltekintve – nyitott a robotasszisztált eljárásokra.

Stabil háttér – stratégiai irány

Az EMINEO csapata 2024–2025 során olyan képzési és minőségbiztosítási rendszert alakított ki, amely mind a térd-, mind a csípőízületi robotsebészethez szükséges tudást és szervezeti hátteret biztosítja. A sebészek rendszeresen elemzik a visszamért adatokat, összevetik a tervet és a kivitelezést, és annak alapján finomítják a biomechanikai beállításokat. Az egységes munkafolyamat és a közös protokollok teszik lehetővé, hogy a robotasszisztált rendszer előnyei mindkét nagyízületnél következetesen érvényesüljenek. Az EMINEO stratégiai célja, hogy a robotasszisztált ortopédiai műtétek révén a közép-európai régió meghatározó precíziós ortopédiai centruma legyen. A robotasszisztált térd- és csípőprotézis-beültetés olyan egységes, integrált klinikai környezetben valósul meg, ahol az adatok, az operatív folyamatok és a szakmai protokollok egymásra épülnek. A műtéti adatok hosszú távon hozzájárulnak a sebészi döntéshozatal finomításához és a szakmai irányelvek fejlődéséhez.

Dupla protetikai műtétek

A robotasszisztált műtéti technológia fejlődésének köszönhetően egyre több esetben válik lehetővé, hogy a megfelelő általános egészségi állapotú betegeknél – amennyiben az orvosszakmai szempontok ezt indokolják – egy műtéti ülésben történjen meg mindkét oldali csípő- vagy térdprotézis beültetése. Az eljárás iránti érdeklődés folyamatosan nő: számos páciens számára jelentős előnyt jelent, hogy egy alkalommal eshet át a teljes beavatkozáson, így elkerülhető a két külön műtét és a duplikált rehabilitációs időszak terhe, ráadásul ez költség szempontból is kedvezőbb.

Árbevétel / EBITDA: az EMINEO Magánkórház 2024-ben 3 003 466 760 forintos árbevételt ért el, EBITDA-eredménye pedig 103 892 527 forint volt.

További információkat itt találsz.

