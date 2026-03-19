2026.03.19.

Nagy dobás – Világhírű énekesnő a Nespresso új kávénagykövete

Nosalty profilképe Nosalty

A Nespresso új globális márkanagykövetként a világhírű popsztárt, Dua Lipát választotta, aki friss lendületet és kreatív szemléletet hoz a márka életébe. Az együttműködés egy új fejezetet nyit a Nespresso történetében, ahol a kávéélmény, a kultúra és az inspiráció kerül a középpontba.

A Nespresso büszkén jelenti be, hogy az új globális márkanagykövete Dua Lipa. A popsztárral való együttműködés új fejezetet nyit a márka történetében: a Nespresso 40 évvel ezelőtt forradalmasította a kávéfogyasztás kultúráját, és továbbra is fáradhatatlanul új határokat feszeget – ezúttal generációnk egyik legmeghatározóbb kulturális ikonjának segítségével.

Dua Lipa
Dua Lipa és a Nespresso találkozása
Nespresso

A világszerte ismert popsztár nemcsak jellegzetes hangjáról és energikus előadásmódjáról ismert, hanem arról is, hogy a modern stílus és a kulturális trendek egyik meghatározó alakja.

A nyughatatlan kíváncsiság és az örök kísérletezés jegyében Dua Lipa mindig képes megújulni és fejlődni, márpedig pontosan ezek azok az értékek, amelyekben a Nespresso is a kezdetek óta hisz.

A művészet és a szórakoztatás mindig is szorosan kötődött a márkához, amely újra és újra ünnepli az inspiráció minden olyan pillanatát, amikor a kivételes ötletek formát öltenek és a mindennapi rituálék rendkívülivé válnak.

A Nespresso új globális márkanagykövete Dua Lipa

Leonardo Aizpuru, a Nespresso marketingvezetője elmondta: „Nagy várakozással köszöntjük a Nespresso-családban Dua Lipa-t, aki egy igazi felfedezőként mindig kíváncsi és mindig valami újjal próbálkozik. Ez az energia tökéletesen illeszkedik ahhoz az irányhoz, amelyet márkaként képviselünk. Küldetésünk, hogy kivételes kávékon keresztül a felfedezés végtelen lehetőségére ösztönözzünk, és Dua Lipa ezt a szemléletet modern, természetes könnyedséggel kelti életre. Szeretnénk közösen inspirálni az új generáció tagjait arra, hogy magabiztosan nyissanak az új ízek felé, és ők is felfedezzék, miként válhat a kávézás igazán kivételes élménnyé.”

Tudtad?

A zenén túl Dua Lipa olyan fontos kulturális tereket hozott létre, amelyekben helyet kap a történetmesélés, a kreatív önkifejezés, a kulturális felfedezés és a mindennapjainkat meghatározó ritmusok is. Könyvajánlóival és értékteremtő beszélgetéseivel Dua Lipa elmélkedésre, reflektálásra és kapcsolódásra hív.

Éppen ezek azok a pontok, amelyek mentén a Nespresso is elkötelezett a kreativitás és kultúra iránt. Dua Lipa együttműködései különböző művészekkel jól mutatják nyitottságát és sokoldalúságát, és bemutatják elkötelezettségét az iránt, hogy folyamatosan tágítsa kreatív látásmódját.

Dua Lipa és George Clooney
Dua Lipa mellett röviden feltűnik majd a jól ismert márkanagykövet, George Clooney is
Nespresso

Dua Lipa így mesélt erről:

 „Úgy érzem, mintha a Nespresso-val nőttem volna fel. Valahol mindig volt a közelemben egy Nespresso kávégép – otthon a családomnál, a forgatásokon és a hotelszobákban is –, így számomra az, hogy szeretnék velük együtt dolgozni, szinte magától értetődő volt.

Imádom azt, ahogy mindig új ízeket fedeznek fel, és újra meg újra megtalálják a módját, hogy márkaként tovább fejlődjenek. Már eddig is nagyon szórakoztató volt a közös munka, és ez még csak a kezdet!

Hamarosan új globális kampány érkezik

Április 14-én a Nespresso világszerte elindítja minden platformra kiterjedő Vertuo World kampányát, amely a márka új kreatív korszakának első mérföldköve lesz. A kampány élén Dua Lipa áll, aki sosem látott módon mutatja be a világnak a Nespressoelkötelezettségét a felfedezés és a kivételes kávéélmények iránt. Dua Lipa mellett röviden feltűnik majd a jól ismert márkanagykövet, George Clooney is, aki a Nespresso örökségéhez kínál ismerős kapcsolódási pontot.

kalacs-muffin-puha-foszlos-medvehagyma
puha-krumplis-pogacsa
palacsinta-alaprecept
