Nagy dobás – Világhírű énekesnő a Nespresso új kávénagykövete

A Nespresso új globális márkanagykövetként a világhírű popsztárt, Dua Lipát választotta, aki friss lendületet és kreatív szemléletet hoz a márka életébe. Az együttműködés egy új fejezetet nyit a Nespresso történetében, ahol a kávéélmény, a kultúra és az inspiráció kerül a középpontba.

A Nespresso büszkén jelenti be, hogy az új globális márkanagykövete Dua Lipa. A popsztárral való együttműködés új fejezetet nyit a márka történetében: a Nespresso 40 évvel ezelőtt forradalmasította a kávéfogyasztás kultúráját, és továbbra is fáradhatatlanul új határokat feszeget – ezúttal generációnk egyik legmeghatározóbb kulturális ikonjának segítségével.

Dua Lipa és a Nespresso találkozása

A világszerte ismert popsztár nemcsak jellegzetes hangjáról és energikus előadásmódjáról ismert, hanem arról is, hogy a modern stílus és a kulturális trendek egyik meghatározó alakja.

A nyughatatlan kíváncsiság és az örök kísérletezés jegyében Dua Lipa mindig képes megújulni és fejlődni, márpedig pontosan ezek azok az értékek, amelyekben a Nespresso is a kezdetek óta hisz.

A művészet és a szórakoztatás mindig is szorosan kötődött a márkához, amely újra és újra ünnepli az inspiráció minden olyan pillanatát, amikor a kivételes ötletek formát öltenek és a mindennapi rituálék rendkívülivé válnak.

Leonardo Aizpuru, a Nespresso marketingvezetője elmondta: „Nagy várakozással köszöntjük a Nespresso-családban Dua Lipa-t, aki egy igazi felfedezőként mindig kíváncsi és mindig valami újjal próbálkozik. Ez az energia tökéletesen illeszkedik ahhoz az irányhoz, amelyet márkaként képviselünk. Küldetésünk, hogy kivételes kávékon keresztül a felfedezés végtelen lehetőségére ösztönözzünk, és Dua Lipa ezt a szemléletet modern, természetes könnyedséggel kelti életre. Szeretnénk közösen inspirálni az új generáció tagjait arra, hogy magabiztosan nyissanak az új ízek felé, és ők is felfedezzék, miként válhat a kávézás igazán kivételes élménnyé.”

Tudtad? A zenén túl Dua Lipa olyan fontos kulturális tereket hozott létre, amelyekben helyet kap a történetmesélés, a kreatív önkifejezés, a kulturális felfedezés és a mindennapjainkat meghatározó ritmusok is. Könyvajánlóival és értékteremtő beszélgetéseivel Dua Lipa elmélkedésre, reflektálásra és kapcsolódásra hív.

Éppen ezek azok a pontok, amelyek mentén a Nespresso is elkötelezett a kreativitás és kultúra iránt. Dua Lipa együttműködései különböző művészekkel jól mutatják nyitottságát és sokoldalúságát, és bemutatják elkötelezettségét az iránt, hogy folyamatosan tágítsa kreatív látásmódját.

Dua Lipa így mesélt erről:

„Úgy érzem, mintha a Nespresso-val nőttem volna fel. Valahol mindig volt a közelemben egy Nespresso kávégép – otthon a családomnál, a forgatásokon és a hotelszobákban is –, így számomra az, hogy szeretnék velük együtt dolgozni, szinte magától értetődő volt.

Imádom azt, ahogy mindig új ízeket fedeznek fel, és újra meg újra megtalálják a módját, hogy márkaként tovább fejlődjenek. Már eddig is nagyon szórakoztató volt a közös munka, és ez még csak a kezdet!

Hamarosan új globális kampány érkezik

Április 14-én a Nespresso világszerte elindítja minden platformra kiterjedő Vertuo World kampányát, amely a márka új kreatív korszakának első mérföldköve lesz. A kampány élén Dua Lipa áll, aki sosem látott módon mutatja be a világnak a Nespressoelkötelezettségét a felfedezés és a kivételes kávéélmények iránt. Dua Lipa mellett röviden feltűnik majd a jól ismert márkanagykövet, George Clooney is, aki a Nespresso örökségéhez kínál ismerős kapcsolódási pontot.