Már életbe lépett a dísznövényadó: ilyen hatással lesz ránk

Szeptember elején lépett életbe az úgynevezett dísznövényadó, ami igazából nem a hagyományos értelemben vett adó, hanem egyfajta ágazati hozzájárulás a szektorban dolgozók részéről. Nézzük, mit jelent ez ránk nézve.

Bár már 2024-ben híre ment a dísznövényadónak, ami mostanra már életbe is lépett, igazából nem egy klasszikus adóról van szó. Ez egy ágazati hozzájárulás, amit a dísznövényekkel (például krizantémok, facsemeték, karácsonyfák) foglalkozó vállalkozások számára vezettek be. Kérdés, hogy milyen hatással lesz ez a dísznövényt vásárlókra.

Már életbe lépett a dísznövényadó: ilyen hatással lesz ez ránk

A dísznövényadó egy olyan rendelet, ami a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezeténél működő Közösségi Marketing és Innovációs Alapba történő befizetésről szól.

A rendelkezés lényege, hogy a korábban önkéntes alapon való hozzájárulást az ágazat minden szereplőjére kiterjesztik, azokra is, akik nem tagok. A piacszervezési intézkedés legfeljebb három gazdasági évig maradhat hatályban, vagyis jelenlegi formájában 2027. április 30-ig érvényes.

Minden olyan szereplőt érint, aki dísznövények termelésével, kereskedelmével vagy szolgáltatásaival foglalkozik. Köztük őket is: termelők, nagykereskedők, virágüzletek, kertészeti központok, piaci árusok, barkács- és lakberendezési áruházak, online értékesítők, tájépítészek, park- és kertépítők, faápolók, valamint a képzési és kutatóintézmények, arborétumok is, ha dísznövény-termeléssel vagy ahhoz kapcsolódó tevékenységgel foglalkoznak.

Hogyan érint ez minket, növénytartókat és növényvásárlókat?

Boross Dávid, az Oázis Kertészet CEO vezetője szerint nem is tekinthető adónak a bevezetett dísznövényadó névre hallgató rendelkezés, hiszen ez egy marketing- és innovációs hozzájárulás, ami telephelyenként éves szinten maximum 10 ezer forintos befizetést jelent. Ez az összeg elenyésző a milliárdos bevételű cégek számára.

Éppen emiatt áremelkedés sem várható a kertészetekben.

A befizetett összeget a szövetség fogyasztásösztönző kampányokra, képzésekre vagy az utánpótlás támogatására szánja.

A hozzájárulás gyakorlati haszna is megjelenik: a kiskereskedők számára a fogyasztásösztönzés közvetlen előnyt hozhat, a termelőknek pedig például egy dísznövény-kataszter létrehozása lehet hasznos, amely standard adatbázist biztosít a kertépítők és parképítők számára. A szakma minden szereplője más-más formában találhat benne előnyt – mondta el Boross Dávid.

Bár a 10 ezer forintos hozzájárulás gyakorlatilag semmi, a több ezer szereplőtől ez 10 milliós nagyságú összeg is lehet.

Forrásunk volt.