Család

2025.09.10.

Minden működő diétában megtalálható ez a 9 közös tulajdonság

Nosalty profilképe Nosalty

A divatos fogyókúrák jönnek-mennek, de a szakértők szerint minden igazán működő diétában van kilenc közös elem – ezek garantálják a tartós eredményt.

A fogyókúrák világában rengeteg egymásnak ellentmondó tanács kering: egyik fogyókúra tiltja a szénhidrátot, a másik a zsírt, megint más a kalóriák megszámlálására esküszik. Nem csoda, ha még a legjobb formában lévő hírességek is elvesznek a rengeteg módszer között. De mit mondanak a táplálkozástudomány szakértői? Milyen alapelvek mentén lehet egészségesen fogyni, úgy, hogy közben ne veszítsünk izmot, és ne kelljen tartósan kizárni fontos tápanyagokat?

Szakemberek elárulták, melyek azok a tényezők, amelyek minden hatékony diétában közösek - kattints a kisképre a galériáért!

9 fotó

Forrásunk volt.

Hirdetés
5 egészséges feltét a pufi amerikai palacsintádra, amik még a pénztárcádat is megkímélik

Legújabb receptek

krumplis tészta

Klasszikus krumplis tészta

A krumplis tészta egy egyszerű, de annál szerethetőbb étel. Olcsó, gyorsan elkészül, laktató és pont ezért nevezhető igazi magyar komfort kajának, pláne ha roppanós savanyúsággal ...

sült tészta

Sütőben sült egyedényes gyoza

Pár hónapja hatalmasat ment a közösségi médiában ez az egyedényes villámrecept, ami természetesen nekünk is nagy kedvencünk lett, olyannyira, hogy azonnal bekerült a rendszeresen ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept