A fogyókúrák világában rengeteg egymásnak ellentmondó tanács kering: egyik fogyókúra tiltja a szénhidrátot, a másik a zsírt, megint más a kalóriák megszámlálására esküszik. Nem csoda, ha még a legjobb formában lévő hírességek is elvesznek a rengeteg módszer között. De mit mondanak a táplálkozástudomány szakértői? Milyen alapelvek mentén lehet egészségesen fogyni, úgy, hogy közben ne veszítsünk izmot, és ne kelljen tartósan kizárni fontos tápanyagokat?
Minden működő diétában megtalálható ez a 9 közös tulajdonság
A divatos fogyókúrák jönnek-mennek, de a szakértők szerint minden igazán működő diétában van kilenc közös elem – ezek garantálják a tartós eredményt.