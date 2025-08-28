Életmód

2025.08.28.

Óva intenek a szakértők a boltok slágergyümölcsétől

Nosalty profilképe Nosalty

A különleges, vattacukorízű Cotton Candy szőlő sokak kedvence lett, ám szakértők szerint érdemes vele vigyázni. Bár a boltokban több szőlőfajta bio változata is elérhető, ebből a fajtából jelenleg nem létezik ilyen alternatíva – ezért aki szeretné elkerülni a növényvédőszer-maradványokat, inkább más, bio szőlőt válasszon.

Az utóbbi időben egy különleges szőlőfajta, a Cotton Candy hódította meg a boltok polcait. A világoszöld szemek nemcsak külsejükkel csábítanak, hanem meglepően édes, vattacukorra emlékeztető ízélményt is nyújtanak. A jellegzetes aromát olyan fajták keresztezésének köszönhetjük, amelyek közül az egyik vaníliás ízjegyeket hordoz.

Vattacukorszőlő
Óva intenek a szakértők a Lidl és a Penny slágertermékétől
Getty Images

Bár a gyümölcsben nincs mesterséges aroma, a Cotton Candy szőlő mégis sokkal „desszertesebb” élményt ad, mint a hagyományos fajták. A szakértők szerint a cukortartalma csak valamivel magasabb, de az intenzív illat és íz miatt édesebbnek hat.

Sok lehet benne a növényvédőszer-maradvány

Marit Kolby táplálkozási szakértő azonban óvatosságra int: ő inkább más gyümölcsöket választana a szőlő helyett. Aggodalma nem csupán az ízvilágra, hanem a növényvédőszerek esetleges magasabb koncentrációjára vonatkozik.

Felhívta a figyelmet a „koktélhatásra”, vagyis arra, hogy többféle vegyszer együttese milyen következményekkel járhat az egészségre – ezeket még nem ismerjük eléggé.

A Coop szerint az általuk forgalmazott Cotton Candy szőlő megfelel minden előírásnak, és szigorúan ellenőrzött. Bár a boltjaikban más fajtákból elérhető bio szőlő is, ebből a különleges változatból jelenleg nem létezik bio alternatíva.

Marit Kolby szakértő ezért úgy véli: aki szeretné minimalizálni a növényvédőszerekből származó kockázatokat, inkább maradjon a hagyományos, bio minőségben is kapható szőlőfajtáknál.

Forrásunk volt.

Hirdetés
A cékla 6 nem igazán ismert, kellemetlen mellékhatása

Legújabb receptek

mártogatós tapas

Répás-babos mártogatós

Egy igazi klasszikus kence a hummusz, aminek egy szuper alternatívája ez a krém, ha valami mást is kipróbálnánk. Nagyon tápláló is és szuper az íze. Tálaljuk kenyérrel és ...

vitaminsaláta

Nyári poke bowl

A poke bowl azért jó választás mindig, mert nem kötöttek az alapanyagok és ízlés szerint bármiből el tudjuk készíteni ezt az ételt. Lehet az alap akár bulgur vagy quinoa is, csirkét ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Banán felvágva, deszkán
Család

Ez történik a testedben, ha rendszeresen eszel banánt

Sokan egész életükben ódzkodnak a banántól, mert úgy gondolják, hogy hizlal, túl sok cukrot tartalmaz, és nem illik bele az edzéstervbe vagy a diétába. Pedig tudatos táplálkozás mellett bármilyen gyümölcs beilleszthető az étrendbe – a banán pedig kifejezetten jótékony hatású, hiszen rengeteg értékes tápanyagot tartalmaz. Nézzük, miért érdemes barátként tekinteni rá!

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

churros-spanyol-edesseg
churros

Churros - spanyol édesség

Sokszor készítettem már ezt a típusú spanyol édességet. Nagyon szeretjük. Kell egy kis rutin a habzsákos részhez, de megéri elkészíteni.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept