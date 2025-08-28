Óva intenek a szakértők a boltok slágergyümölcsétől

A különleges, vattacukorízű Cotton Candy szőlő sokak kedvence lett, ám szakértők szerint érdemes vele vigyázni. Bár a boltokban több szőlőfajta bio változata is elérhető, ebből a fajtából jelenleg nem létezik ilyen alternatíva – ezért aki szeretné elkerülni a növényvédőszer-maradványokat, inkább más, bio szőlőt válasszon.

Az utóbbi időben egy különleges szőlőfajta, a Cotton Candy hódította meg a boltok polcait. A világoszöld szemek nemcsak külsejükkel csábítanak, hanem meglepően édes, vattacukorra emlékeztető ízélményt is nyújtanak. A jellegzetes aromát olyan fajták keresztezésének köszönhetjük, amelyek közül az egyik vaníliás ízjegyeket hordoz.

Óva intenek a szakértők a Lidl és a Penny slágertermékétől Getty Images



Bár a gyümölcsben nincs mesterséges aroma, a Cotton Candy szőlő mégis sokkal „desszertesebb” élményt ad, mint a hagyományos fajták. A szakértők szerint a cukortartalma csak valamivel magasabb, de az intenzív illat és íz miatt édesebbnek hat.

Sok lehet benne a növényvédőszer-maradvány

Marit Kolby táplálkozási szakértő azonban óvatosságra int: ő inkább más gyümölcsöket választana a szőlő helyett. Aggodalma nem csupán az ízvilágra, hanem a növényvédőszerek esetleges magasabb koncentrációjára vonatkozik.

Felhívta a figyelmet a „koktélhatásra”, vagyis arra, hogy többféle vegyszer együttese milyen következményekkel járhat az egészségre – ezeket még nem ismerjük eléggé.

A Coop szerint az általuk forgalmazott Cotton Candy szőlő megfelel minden előírásnak, és szigorúan ellenőrzött. Bár a boltjaikban más fajtákból elérhető bio szőlő is, ebből a különleges változatból jelenleg nem létezik bio alternatíva.

Marit Kolby szakértő ezért úgy véli: aki szeretné minimalizálni a növényvédőszerekből származó kockázatokat, inkább maradjon a hagyományos, bio minőségben is kapható szőlőfajtáknál.

Forrásunk volt.