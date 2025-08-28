Óva intenek a szakértők a boltok slágergyümölcsétől

Az utóbbi időben egy különleges szőlőfajta, a Cotton Candy hódította meg a boltok polcait. A világoszöld szemek nemcsak külsejükkel csábítanak, hanem meglepően édes, vattacukorra emlékeztető ízélményt is nyújtanak. A jellegzetes aromát olyan fajták keresztezésének köszönhetjük, amelyek közül az egyik vaníliás ízjegyeket hordoz.
Bár a gyümölcsben nincs mesterséges aroma, a Cotton Candy szőlő mégis sokkal „desszertesebb” élményt ad, mint a hagyományos fajták. A szakértők szerint a cukortartalma csak valamivel magasabb, de az intenzív illat és íz miatt édesebbnek hat.
Sok lehet benne a növényvédőszer-maradvány
Marit Kolby táplálkozási szakértő azonban óvatosságra int: ő inkább más gyümölcsöket választana a szőlő helyett. Aggodalma nem csupán az ízvilágra, hanem a növényvédőszerek esetleges magasabb koncentrációjára vonatkozik.
Felhívta a figyelmet a „koktélhatásra”, vagyis arra, hogy többféle vegyszer együttese milyen következményekkel járhat az egészségre – ezeket még nem ismerjük eléggé.
A Coop szerint az általuk forgalmazott Cotton Candy szőlő megfelel minden előírásnak, és szigorúan ellenőrzött. Bár a boltjaikban más fajtákból elérhető bio szőlő is, ebből a különleges változatból jelenleg nem létezik bio alternatíva.
Marit Kolby szakértő ezért úgy véli: aki szeretné minimalizálni a növényvédőszerekből származó kockázatokat, inkább maradjon a hagyományos, bio minőségben is kapható szőlőfajtáknál.