Hetvenhat év szünet után Budafokon éled újjá a történelmi Haggenmacher sörfőzde. A modern technológia és a hagyományok ötvözésével ismét csapra verik a márka söreit: kedvező árú, minőségi lagerek, könnyedebb, alacsony alkoholtartalmú változatok és klasszikus receptek kerülnek a kínálatba, újragondolt formában.

1949 óta először tér vissza Magyarországra a patinás Haggenmacher sörmárka. Az egykori budafoki gyárépületben – ahol a svájci származású id. Haggenmacher Henrik 1873-ban megalapította első főzdéjét, amelyet később fia, ifjabb Henrik tett igazán sikeressé – 2025-ben újra csapra verik az első korsó sört – közölte a vállalat.

Több mint 70 év után visszatér a legendás magyar sörmárka

A család történetéhez szorosan kapcsolódik, hogy id. Henrik lánya, Berta Lujza (Lily) 1898-ban feleségül ment Dreher Jenőhöz, így a két legnagyobb hazai sörfőző dinasztia rokoni kapcsolatba került. Innen ered a „menyasszony” szimbolikus alakja, amelynek hazatérését most a márka újjászületése testesíti meg.

Az újjáéledő budafoki sörfőzde új korszakát Wolfgang Bartesch és három társa – Dobó Ferenc, Kósa Kolos és Reichert Péter – indítják útjára azon a helyszínen, ahol Bartesch két évtizede működteti az art quarter budapest (aqb) kulturális központot.

Az újranyitást 2025. szeptember 26–28. között háromnapos fesztivál kíséri

A programban szerepel a Musikkapelle Bernbeuren 24 tagú, kétszáz éves bajor rézfúvós zenekarának koncertje, amely Magyarországon ritkaságnak számító hagyományos bajor zenét hoz el. Emellett kortárs zenei előadások és képzőművészeti események is várják a látogatókat az aqb-ban. A közösség programjának részeként látható lesz Köves Éva kiállítása az aqb Project Space-ben, szombaton pedig a rezidens művészek pop-up tárlata nyílik az aqb Nestben, többek között Laura Mietrup, Robin Michel és Ljuba Šlechtová közreműködésével.

A fesztivált Karsay Ferenc, Budafok polgármestere nyitja meg, beszédet mond Alexander Renggli, Svájc budapesti nagykövete. A vendégeket frissen csapolt Haggenmacher sör és bajor ételek várják.

Az aqb közössége kezdettől fogva aktívan részt vett a márka újragondolásában. Az arculatot Borsos János képzőművész, a Borsos Lőrinc művészduó egyik tagja tervezte, a koncepció kialakításában pedig a páros másik tagja, Lőrinc Lilla festőművész – aki az aqb közösségi menedzsmentjét is vezeti – is közreműködött. A főzde weboldalát Janky Máté Előd, az aqb művésze készítette. A közösség tagjai nemcsak az ötletelésben és a szervezésben vettek részt, hanem saját alkotásaikkal és jelenlétükkel is gazdagítják a fesztivál művészeti programját. Így az új Haggenmacher főzde egyszerre támaszkodik a hagyományokra, a kortárs szemléletre és a közösség kreatív energiáira.

Amikor 20 éve az egykori Haggenmacher épületében létrehoztam az aqb-t, az volt a célom, hogy a múlt ipari tere újra élettel teljen meg – kortárs művészettel, közösségekkel, kísérletező energiával. Most, hogy a sörfőzde is visszatér ide, bezárul a kör: a gyár egyszerre ad otthont hagyománynak és újnak. Számomra a sör és a művészet rokon abban, hogy mindkettő találkozásokról, közösségről és megélt élményekről szól. Ezért különösen izgalmas, hogy mostantól az aqb és a Haggenmacher közös történetet írhatnak Budafokon – mondta Wolfgang Bartesch, az aqb alapítója és a Haggenmacher újjáélesztője.

Az új főzde a legmodernebb technológiát vonultatja fel

Automatizált főzőház, korszerű vízszűrés, nagy teljesítményű palackozó és energiatakarékos rendszerek működnek benne. A sör tárolásáról a budafoki pincerendszer gondoskodik, ami jelentősen csökkenti az energiafelhasználást. A kínálatban kedvező árú, minőségi lager sörök, könnyű, alacsony alkoholtartalmú variánsok, valamint újragondolt történelmi receptek is szerepelnek majd.

