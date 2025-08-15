Boltok nyitvatartása: erre számíts, ha augusztus 20-án mennél bevásárolni

Mivel augusztus 20-a, az államalapítás ünnepe épp szerdára esik, így nincs munkanapáthelyezés, sem hosszúhétvége, ezért egynapos ünnep következik. Ez viszont azzal jár, hogy szinte minden üzlet zárva lesz.
Augusztus 20-án a plázák és bevásárlóközpontok tájékoztatása szerint lesznek helyek, amelyek teljesen zárva tartanak, de bizonyos plázákban néhány üzlet vagy egység mégis kinyithat. Az éttermekkel, mozikkal, szórakozóhelyekkel, edzőtermekkel vagy kiállításokkal rendelkező központok jellemzően nyitva lesznek. A pontos nyitvatartásról érdemes előzetesen, az adott helyen vagy online tájékozódni.
A szupermarketek, mint minden ünnepnap zárva tartanak, de kedden és csütörtökön a megszokott nyitvatartással várják látogatóikat.
Augusztus 20-án jellemzően nyitva tartanak:
- a benzinkutak,
- az ügyeleti rendben működő gyógyszertárak (listájuk az OGYÉI honlapján érhető el),
- az önálló virágboltok,
- az újságárusok,
- az édességboltok,
- a vendéglátóhelyek és szórakozóhelyek.
Több szolgáltató jelezte, hogy a szemétszállítás rendjét az ünnep nem befolyásolja: ahol szerdán van a begyűjtés, ott augusztus 20-án is sor kerül rá.
A strandok és fürdők nyitvatartása vegyes: egyes helyeken a megszokott rendben, máshol a vasárnapi nyitvatartás szerint várják a látogatókat. Az éttermek többsége ünnepnapokon is nyitva van, bár akad olyan, amely hosszú hétvégét tart, és augusztus 20-tól (szerdától) csak a következő hétfőn nyit ki újra.