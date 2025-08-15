2025-ben augusztus 20-a épp a hét közepére esik, így pirosbetűs ünnepnapként szinte teljes boltzárra számíthatunk.

Mivel augusztus 20-a, az államalapítás ünnepe épp szerdára esik, így nincs munkanapáthelyezés, sem hosszúhétvége, ezért egynapos ünnep következik. Ez viszont azzal jár, hogy szinte minden üzlet zárva lesz.

Boltok nyitvatartása: erre számíts, ha augusztus 20-án mennél bevásárolni

Augusztus 20-án a plázák és bevásárlóközpontok tájékoztatása szerint lesznek helyek, amelyek teljesen zárva tartanak, de bizonyos plázákban néhány üzlet vagy egység mégis kinyithat. Az éttermekkel, mozik­kal, szórakozóhelyekkel, edzőtermekkel vagy kiállításokkal rendelkező központok jellemzően nyitva lesznek. A pontos nyitvatartásról érdemes előzetesen, az adott helyen vagy online tájékozódni.

A szupermarketek, mint minden ünnepnap zárva tartanak, de kedden és csütörtökön a megszokott nyitvatartással várják látogatóikat.

Augusztus 20-án jellemzően nyitva tartanak:

a benzinkutak,

az ügyeleti rendben működő gyógyszertárak (listájuk az OGYÉI honlapján érhető el),

az önálló virágboltok,

az újságárusok,

az édességboltok,

a vendéglátóhelyek és szórakozóhelyek.

Több szolgáltató jelezte, hogy a szemétszállítás rendjét az ünnep nem befolyásolja: ahol szerdán van a begyűjtés, ott augusztus 20-án is sor kerül rá.

A strandok és fürdők nyitvatartása vegyes: egyes helyeken a megszokott rendben, máshol a vasárnapi nyitvatartás szerint várják a látogatókat. Az éttermek többsége ünnepnapokon is nyitva van, bár akad olyan, amely hosszú hétvégét tart, és augusztus 20-tól (szerdától) csak a következő hétfőn nyit ki újra.

Forrásunk volt.