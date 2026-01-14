Ha gyorsan szeretnél finomat és egészségest főzni, akkor használd sűrűn ezt az egyszerű, közismert növényi alapanyagot: sokoldalúan tudod felhasználni, ráadásul egészen olcsó, szóval érdemes betárazni belőle.

A vegetáriánus és vegán étrendbe is tökéletesen beilleszthető alapanyagról van szó, amihez megfizethető áron juthatunk hozzá. Sokoldalúan felhasználhatjuk a konyhában, még a dietetikus szerint is érdemes nagyobb adaggal tartani a kamrában.

A dietetikus ajánlása: tárazz be ebből a fehérjében gazdag, megfizethető alapanyagból

Egy olyan hüvelyesről van szó, amit konzerv és száraz formában is meg tudunk venni, a dietetikus szerint viszont érdemes az utóbbit választani. Ez nem más mint a bab! De miért jobb a száraz verzió? Lássuk!

Miért jobb a száraz bab a konzerv babbal szemben?

A bab önmagában jó rost- és növényi fehérjeforrásként ismert, de vasat, magnéziumot, káliumot és cinket is tartalmaz. Kevés az ennyire sokrétű, tápanyagban gazdag alapanyag, ami ráadásul pénztárcabarát is. Kérdés, hogy miért előnyösebb a száraz bab a konzerv babbal szemben.

Jó néhány konzerv babnak magas a nátriumtartalma, egy adag akár 270 mg-ot tartalmazhat, ami az ajánlott napi bevitel 12 százaléka, míg a száraz babnak mindössze 0-15 mg között mozog a nátriumtartalma.

A száraz bab főzésekor így magunk szabályozhatjuk a só mennyiségét, illetve egyéb fűszerek is jobban tudnak érvényesülni, ami egészségügyi szempontból előnyt jelent.

