Bébiételt hívott vissza a Müller, idegen anyag jelenléte miatt

A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörében elvégezte a szükséges intézkedéseket: gondoskodott a kifogásolt termék forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól való visszahívásáról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
• Termék: Gyermekgríz mézzel/Feinste Grießflocken Honig
• Márka: Himmeltau
• Kiszerelés: 500 g
• Minőségmegőrzési idő: 2026.07.02.
• Tétel azonosító: RA25006601
• A termék eredete: Kína
• Holland forgalmazó: Maresi Austria GmbH
Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló idegen anyag
