Életmód

2025.10.09.

Bébiételt hívott vissza a Müller, idegen anyag jelenléte miatt

Nosalty profilképe Nosalty

A Müller Drogéria Magyarország Bt. az általuk forgalmazott Himmeltau Gyermekgríz mézzel 500 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló idegenanyag-szennyeződés miatt.

A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörében elvégezte a szükséges intézkedéseket: gondoskodott a kifogásolt termék forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól való visszahívásáról.

Müller bébiétel
A visszahívott termék
aforrás

Az érintett termék adatai az alábbiak:

• Termék: Gyermekgríz mézzel/Feinste Grießflocken Honig

• Márka: Himmeltau

• Kiszerelés: 500 g

• Minőségmegőrzési idő: 2026.07.02.

• Tétel azonosító: RA25006601

• A termék eredete: Kína

• Holland forgalmazó: Maresi Austria GmbH

Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló idegen anyag

Forrásunk volt.

Címlapkép: Elisa Schu/picture alliance via Getty Images

Ajánlott videó

Legújabb receptek

frankfurti leves

Frankfurti leves majorannásan

A frankfurti leves általában egy tejfölös habarással készült leves, amelybe frankfurti virsli kerül, innen jön az étel elnevezése. Ehhez a leveshez, nem kell sok alapanyag, mégis ...

almás pite

Almás pite, ahogy nagymamám készíti

Számomra az almás pite így tökéletes, ahogy nagymamámtól tanultam: ebben a klasszikus verzióban a gazdag, fahéjas almatölteléket alulról-felülről egy-egy réteg nagyon omlós és puha, ...

hagyományos lángos

Klasszik lángos

A lángos egy hamisítatlan magyar találmány, amit elsősorban a nyári időszakhoz kötünk, azonban az év bármely időszakában elkészíthetjük. Ropogós szélek, puha belső és légies ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

sajtos-pogacsa-villamgyors
sajtos pogácsa

Sajtos pogácsa villámgyorsan

Imádjuk az álompuha és szaftos pogácsát, pláne, ha sok-sok sajt is kerül bele és rá is! Most egy pillanatok alatt elkészíthető tésztájú verziót mutatunk nektek, amit gyorsan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept