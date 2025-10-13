A VisitBalaton365 idén is felkutatta a Balaton legfinomabb sütijeit. Lássuk, kik lettek a díjazottak 2025-ben!

A badacsonyi Füge Feszten hirdették ki a Balaton sütije 2025 díjazottjait, amiket október 13-tól már a nagyközönség is kóstolhat.

Mogyorós-málnás finomság lett a Balaton sütije 2025-ben forrás

A megmérettetésen 30 sütemény vett részt, melyeket mind a Balaton ihletett. Volt köztük mogyorós, diós, mandulás, szilvás, szőlős, boros, barackos, körtés, fügés, áfonyás és málnás.

A Balaton Sütije díjat pedig a Hableány fantázianévre keresztelt mogyorós-málnás desszert nyerte, amit a Promenád Kávéház alkotott meg.

Mentes nyertes

A mentes kategóriában a Balaton kincsei lett a győztes, amiben kakaós piskóta, áfonya–málna zselé és selymes mogyorómousse bújuk meg. Az arannyal szórt bársonybevonat igazi ékszerré varázsolja a desszertet.

Junior kategóriában is díjaztak

Szilva és mandula találkozik a junior kategória győztes süteményében. A pálinkás szilvazselé és a mandulamousse rétegeit fahéjas linzer és roppanós grillázs egészíti ki, a karamellás bevonat és az aranyfényű díszítés a Balaton partjának különleges kincseit idézi - írja a Sokszínű Vidék.

