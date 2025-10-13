Vásárlás

2025.10.13.

Mogyorós-málnás finomság lett a Balaton sütije 2025-ben

Nosalty profilképe Nosalty

A VisitBalaton365 idén is felkutatta a Balaton legfinomabb sütijeit. Lássuk, kik lettek a díjazottak 2025-ben!

A badacsonyi Füge Feszten hirdették ki a Balaton sütije 2025 díjazottjait, amiket október 13-tól már a nagyközönség is kóstolhat.

Balaton Sütije 2025
Mogyorós-málnás finomság lett a Balaton sütije 2025-ben
forrás

A megmérettetésen 30 sütemény vett részt, melyeket mind a Balaton ihletett. Volt köztük mogyorós, diós, mandulás, szilvás, szőlős, boros, barackos, körtés, fügés, áfonyás és málnás.

A Balaton Sütije díjat pedig a Hableány fantázianévre keresztelt mogyorós-málnás desszert nyerte, amit a Promenád Kávéház alkotott meg.

Mentes nyertes

A mentes kategóriában a Balaton kincsei lett a győztes, amiben kakaós piskóta, áfonya–málna zselé és selymes mogyorómousse bújuk meg. Az arannyal szórt bársonybevonat igazi ékszerré varázsolja a desszertet.

Junior kategóriában is díjaztak

Szilva és mandula találkozik a junior kategória győztes süteményében. A pálinkás szilvazselé és a mandulamousse rétegeit fahéjas linzer és roppanós grillázs egészíti ki, a karamellás bevonat és az aranyfényű díszítés a Balaton partjának különleges kincseit idézi - írja a Sokszínű Vidék.

Forrásunk volt.

Címlapkép.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

brownie

Cukkinis brownie

Egy újabb tiktokos, egyszerű, gyors és egészséges süti. Itt, a Nosalty-n talált céklás süti után, kíváncsi voltam a cukkinis változatra is, és ebben sem csalódtam.

gombás húsok

Gombás csirkemájpörkölt

Én a sót, az ételízesítőt mindig a végén adom hozzá, így a csirkemáj nem keményedik meg sosem, mindig puha, omlós marad!! Cayenne borsot az íze kedvéért teszek hozzá, én nagyon ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

sargaborso-fozelek
sárgaborsó-főzelék

Sárgaborsó-főzelék

A sárgaborsó (vagy felesborsó, kinek-mi) az egyik legalulértékeltebb alapanyag, pedig fehérjében gazdag, szuper hüvelyes. Legtöbbször főzeléket készítünk belőle - így tettünk most ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept