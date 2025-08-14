Árzuhanás az Aldiban: rengeteg konyhai és háztartási eszközt érint az akció

Az ALDI Magyarország folytatja elkötelezett árcsökkentő intézkedéssorozatát, és augusztusban is megkönnyíti a vásárlók dolgát. Az üzletlánc egy átfogó akció keretében mintegy 1500, nem élelmiszer jellegű termék árát csökkenti, így a vásárlók még több árucikket vihetnek haza, a korábbinál még kedvezőbb áron.

Közel 1500 termék árát csökkenti akár 50%-kal az ALDI

Az ALDI 2025-ben már harmadszor csökkenti kiemelkedő mértékben az üzletei középső sorain található nem-élelmiszer jellegű termékek árát. Az árzuhanás augusztus 14-től él és mintegy 1500 árucikkre vonatkozik. A kínálatban számos konyhai és háztartási eszköz, ruházati termék, továbbá játékok és egyéb árucikkek kaptak jelentős kedvezményt, így akár 50% engedménnyel vásárolhatóak meg. A vevők a középső sorokon „Árzuhanás” felirat alatt találják meg az érintett termékeket, amelyek most jelentősen olcsóbbak. A kínálat a készlet erejéig tart és üzletenként eltérő.

Az iskolakezdés előtt, a nyár utolsó hónapjában az ALDI ismét jelentős kedvezményekkel segíti a magyar családokat. – nyilatkozta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország országos ügyvezető igazgatója.

„A vásárlók most maximálisan kihasználhatják a megtakarítási lehetőségeket, a heti akciós árcsökkentések és a vásárlási kuponok mellett most ezernél is jóval több árleszállított termék közül választhatnak.”