Gasztro

2025.10.17.

„Nem imitáljuk azt, ami Spanyolországban történik, hanem megpróbáljuk magunkévá tenni" – A Pitpit tapasbar vezetőivel beszélgettünk

Nosalty profilképe Nosalty

Farkas Gábor tulajdonos és Molnár Erik üzletvezető mesélt nekünk a budapesti tapasbar, a Pitpit alapkoncepciójáról, különleges italaikról, a vermutról, a fermentálásról és a spanyol gasztrokultúráról.

A belvárosi, VIII. kerületi autentikus spanyol tapasbar, az Arquitecto Pitpit 2022 júliusi indulása óta töretlen sikerrel üzemel, mi pedig meglátogattuk őket, és ars poeticájukról, a spanyol életérzésről és a vermutról faggattuk Farkas Gábor tulajdonost és Molnár Erik üzletvezetőt.

Nézzétek meg velük készült videónkat:

A Pitpit tapasbar kapcsán nem lehet nem megemlíteni a lokációt: az étterem gyönyörű épületben kapott helyet, a kerthelyiség pedig szó szerint meseszerű – itt található ugyanis a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Magyar Építész Kamara székhelye, ez inspirálta az Arquitecto-t, az utca neve pedig Ötpacsirta - (a pacsirta spanyolul pitpit.)

A spanyol konyha sokkal befogadóbb, mint a magyar, és lazábban közelít ahhoz, hogy hogy kéne étkeznünk

– fejti ki Gábor.

Majd hozzáteszi, hogy míg a tapasbarokban keveset eszel egyszerre, nem tömöd magad degeszre, evés közben pedig a barátokkal beszélgetsz, és finom italokat kóstolsz, a magyar tömegétkeztetés ezzel szemben meg mindig a leves-főétel-desszert vonalat viszi.

Tapasok a Pitpitből
Tapasok a Pitpitből
Nosalty

Kiemelik a Pitpit italszekcióját is, azon belül is saját kombuchájukat és Vermut-választékukat, illetve kitérnek többek közt a fermentálás jelentőségére és térhódítására is: mint mondják, a fermentálás pár éve ital- és konyhatechnológia-fronton és megkerülhetetlen lett, gondoljunk csak a natúr borok vagy a kombucha trendjére.

Ha kipróbálnátok a spanyol tapasbárok életérzését, látogassatok el a Pitpitbe vagy testvéréttermébe, a Padronba!

Ajánlott videó

Legújabb receptek

zöldbabfőzelék

Egyszerű zöldbabfőzelék

Ez egy csodálatos nyári (hús, liszt és tejmentesen is elkészíthető) étel frissen szedett zöldbabból, jó adag tejföllel, fokhagymával és egy leheletnyi füstös pirospaprikával. ...

brassói

Brassói szűzpecsenye

A brassói aprópecsenye egy fantasztikus magyaros fogás, amiből vétek lenne kispórolni az étel lelkét, a fokhagymát. Szaftosabban vagy kissé szárazon is egyformán nagy kedvencünk.

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Cheddar sajtos őszi zöldségrakottas
Gasztro

Élet a sült krumplin túl: izgalmas zöldséges köretötletek

Az étkezések során a zöldségek általában csak satnya mellékszerepet kapnak, miközben pont ugyanolyan vagy még izgalmasabb köret készülhet belőlük, mint krumpliból vagy rizsből. Ez a válogatás megmutatja, hogy a zöldségekből első osztályú köretek készülhetnek, melyek még az egészségünket is támogatják.

Hirdetés

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

sajtos-csirkemellpuffancs
fűszeres húsok

Sajtos csirkemellpuffancs

Sokan nem szeretik a csirkemellet, mert sütés után túl száraznak találják. Viszont, ha így készítjük el, a hús sütés közben nem szárad ki, finom ízletes, és jó szaftos maradt.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept