„Nem imitáljuk azt, ami Spanyolországban történik, hanem megpróbáljuk magunkévá tenni" – A Pitpit tapasbar vezetőivel beszélgettünk

Farkas Gábor tulajdonos és Molnár Erik üzletvezető mesélt nekünk a budapesti tapasbar, a Pitpit alapkoncepciójáról, különleges italaikról, a vermutról, a fermentálásról és a spanyol gasztrokultúráról.

A belvárosi, VIII. kerületi autentikus spanyol tapasbar, az Arquitecto Pitpit 2022 júliusi indulása óta töretlen sikerrel üzemel, mi pedig meglátogattuk őket, és ars poeticájukról, a spanyol életérzésről és a vermutról faggattuk Farkas Gábor tulajdonost és Molnár Erik üzletvezetőt.

Nézzétek meg velük készült videónkat:

A Pitpit tapasbar kapcsán nem lehet nem megemlíteni a lokációt: az étterem gyönyörű épületben kapott helyet, a kerthelyiség pedig szó szerint meseszerű – itt található ugyanis a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Magyar Építész Kamara székhelye, ez inspirálta az Arquitecto-t, az utca neve pedig Ötpacsirta - (a pacsirta spanyolul pitpit.)

A spanyol konyha sokkal befogadóbb, mint a magyar, és lazábban közelít ahhoz, hogy hogy kéne étkeznünk – fejti ki Gábor.

Majd hozzáteszi, hogy míg a tapasbarokban keveset eszel egyszerre, nem tömöd magad degeszre, evés közben pedig a barátokkal beszélgetsz, és finom italokat kóstolsz, a magyar tömegétkeztetés ezzel szemben meg mindig a leves-főétel-desszert vonalat viszi.

Tapasok a Pitpitből Nosalty

Kiemelik a Pitpit italszekcióját is, azon belül is saját kombuchájukat és Vermut-választékukat, illetve kitérnek többek közt a fermentálás jelentőségére és térhódítására is: mint mondják, a fermentálás pár éve ital- és konyhatechnológia-fronton és megkerülhetetlen lett, gondoljunk csak a natúr borok vagy a kombucha trendjére.

Ha kipróbálnátok a spanyol tapasbárok életérzését, látogassatok el a Pitpitbe vagy testvéréttermébe, a Padronba!