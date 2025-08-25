Arnold Schwarzenegger legfiatalabb fia, Christopher, brutális átalakuláson ment keresztül: nem kevés kilótól szabadult meg, amiról a testvére, Katherine Schwarzenegger Instagramján megosztott fotó árulkodik.

A legifjabb Schwarzenegger 2020 környékén döntött az életmódváltás mellett, mikor azzal kellett szembesülnie, hogy jelentős hátrányokat szenved túlsúlya miatt: egy ausztráliai utazás során ugyanis nem engedték tandemugrani. Az elért eredmény magáért beszél: szinte fel sem ismerni Christophert!

Arnold Schwarzenegger fia brutális átalakuláson ment keresztül: alig lehet felismerni fogyása után/ Christopher Schwarzenegger bal szélen forrás: Charley Gallay/Getty Images

Eleinte kisebb változtatásokkal indult el a fogyás útján, például lemondott a kenyérről, amitől 13 kilót fogyott. Később a tudatos étkezés és a rendszeres mozgás is segítette őt a fogyásban.

Sok próbálkozás, sok kudarc kellett ahhoz, hogy megtaláljam, mi működik nekem – mondta Christopher, aki úgy véli a fogyás egy véget nem érő folyamat.

A képen balról a második Christopher Schwarzenegger Matt Winkelmeyer/Getty Images

Édesapja is nyilvánosan méltatta: „Olyan edzéseken veszel részt – boksz, súlyemelés, kerékpározás –, hogy követni sem tudlak!”.

Korábban, testvéreivel ellentétben kerülte a nyilvánosságot, de átalakulása után egyre többet látni Christophert is a nyilvános platformokon.

Forrásunk volt.

Címlapkép: Matt Winkelmeyer/Getty Images