Család

2025.08.25.

Arnold Schwarzenegger fia brutális átalakuláson ment keresztül: alig lehet felismerni fogyása után

Nosalty profilképe Nosalty

Arnold Schwarzenegger legfiatalabb fia, Christopher, brutális átalakuláson ment keresztül: nem kevés kilótól szabadult meg, amiról a testvére, Katherine Schwarzenegger Instagramján megosztott fotó árulkodik.

A legifjabb Schwarzenegger 2020 környékén döntött az életmódváltás mellett, mikor azzal kellett szembesülnie, hogy jelentős hátrányokat szenved túlsúlya miatt: egy ausztráliai utazás során ugyanis nem engedték tandemugrani. Az elért eredmény magáért beszél: szinte fel sem ismerni Christophert!

Arnold Schwarzenegger fia brutális átalakuláson ment keresztül: alig lehet felismerni fogyása után/ Christopher Schwarzenegger bal szélen
forrás: Charley Gallay/Getty Images 

Eleinte kisebb változtatásokkal indult el a fogyás útján, például lemondott a kenyérről, amitől 13 kilót fogyott. Később a tudatos étkezés és a rendszeres mozgás is segítette őt a fogyásban.

Sok próbálkozás, sok kudarc kellett ahhoz, hogy megtaláljam, mi működik nekem

– mondta Christopher, aki úgy véli a fogyás egy véget nem érő folyamat.
A képen balról a második Christopher Schwarzenegger
Matt Winkelmeyer/Getty Images

Édesapja is nyilvánosan méltatta: „Olyan edzéseken veszel részt – boksz, súlyemelés, kerékpározás –, hogy követni sem tudlak!”.

Korábban, testvéreivel ellentétben kerülte a nyilvánosságot, de átalakulása után egyre többet látni Christophert is a nyilvános platformokon.

Forrásunk volt.

Címlapkép: Matt Winkelmeyer/Getty Images

Hirdetés
Dietetikus ajánlja: 3 dióféle, amiben több fehérje van, mint egy tojásban

Legújabb receptek

kakaós palacsinta

Túró rudi palacsinta

Roppanós étcsokoládé, alatta puha, leheletvékony, kakaós palacsinta. Ezekbe burkolódzik a citrusos, vaníliás, lágy túrókrém. Ezek együtt alkotják a túró rudi és a palacsinta ...

sajtos pogácsa

Sajtos pogácsa villámgyorsan

Imádjuk az álompuha és szaftos pogácsát, pláne, ha sok-sok sajt is kerül bele és rá is! Most egy pillanatok alatt elkészíthető tésztájú verziót mutatunk nektek, amit gyorsan ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept