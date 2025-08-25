Arnold Schwarzenegger fia brutális átalakuláson ment keresztül: alig lehet felismerni fogyása után

A legifjabb Schwarzenegger 2020 környékén döntött az életmódváltás mellett, mikor azzal kellett szembesülnie, hogy jelentős hátrányokat szenved túlsúlya miatt: egy ausztráliai utazás során ugyanis nem engedték tandemugrani. Az elért eredmény magáért beszél: szinte fel sem ismerni Christophert!
Eleinte kisebb változtatásokkal indult el a fogyás útján, például lemondott a kenyérről, amitől 13 kilót fogyott. Később a tudatos étkezés és a rendszeres mozgás is segítette őt a fogyásban.
Sok próbálkozás, sok kudarc kellett ahhoz, hogy megtaláljam, mi működik nekem– mondta Christopher, aki úgy véli a fogyás egy véget nem érő folyamat.
Édesapja is nyilvánosan méltatta: „Olyan edzéseken veszel részt – boksz, súlyemelés, kerékpározás –, hogy követni sem tudlak!”.
Korábban, testvéreivel ellentétben kerülte a nyilvánosságot, de átalakulása után egyre többet látni Christophert is a nyilvános platformokon.
Címlapkép: Matt Winkelmeyer/Getty Images