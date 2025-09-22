Az olasz dolce vita új otthona: megnyitott az Anton by Alelí

Vannak helyek, amelyeket nem keresünk, hanem rájuk találunk – ahová nem foglalunk asztalt, hanem beléjük botlunk. Egy hangulatos utca, egy váratlanul elkapott pillantás, jóízű nevetés a szomszéd asztalnál. Az ezekhez hasonló apró, mégis felejthetetlen pillanatok ihlették meg Dani Garcíát, aki Giorgiót kérte fel arra, hogy hozza el a spontán olasz élményt Budapestre is – abba a városba, amely immár három évtizede az otthona.
„Az Alelí sikere után világossá vált a számomra, hogy lehetünk még bátrak. A könnyed, mesterkéletlen olasz hangulatot szerettem volna megidézni, olyat, amilyennel utazásaim során találkoztam. Nem is tudtam volna Giorgiónál jobb embert elképzelni, aki ezt megvalósítja. Sok sikert, Giorgio!” – mondta Dani García az új egység nyitása kapcsán.
Az Alelí 2024 májusában nyitott meg Budapesten, a három Michelin-csillagot is elnyert Dani García első közép-európai éttermeként. Az osteriák klasszikus hangulatát idéző helyszín rövid időn belül meghatározó szereplővé vált a hazai gasztronómiai életben: már a nyitás után fél évvel bekerült a rangos Michelin Guide ajánlott éttermei közé, a régió egyetlen olasz éttermeként. A szakma és a közönség elismerése sem maradt el: az Alelí elnyerte a Dining Guide „Az Év Szerethető Étterme” díját, valamint a „Legjobb Éttermi Szerviz” kategóriában a 2. helyet szerezte meg. Enteriőrjével is felkerült a legjobbak közé: a „Legjobb Enteriőr” TOP10-es listáján a 8. helyen végzett, valamint a Dining Guide TOP25 rangsorában is szerepelt, ahol a 15. helyet érdemelte ki.
Még a legkisebb faluban is van egy tér templommal, bankkal és egy bárral, ahol a nap eszpresszóval indul, cappuccinóval folytatódik, aztán gyors ebédelőkkel telik meg, majd délután üzleti találkozóhelyként szolgál, míg el nem jön az aperitivo, estére pedig barátokkal telt helyszínné válik. Ezt a mindennapi, laza életérzést szerettem volna az Alelí mellé elhozni. Egy újabb rétegét megmutatni az olasz életérzésnek, egy helyet, amely nem csak egy gyors megálló — hanem egy hely, ahol jó megpihenni– tette hozzá Giorgio Cavicchiolo.
Az ANTON by Alelí őszinte és könnyed, ahol Giorgio szakmai tudása és személyes vendégszeretete különleges atmoszférát teremt, amely újra meg újra megragadja a vendégeket. Többoldalas borlap helyett Giorgio a barátai pincészetéiből szerzi be a ház borait és arra bátorít, hogy nyugodtan rendeljünk egy carafe-fal. A pulton a hét süteménye, és hetente változó levesek közül választhatnak, akik benéznek. A laza gasztronómiai kínálat középpontjában a pizzák és a pannini szendvicsek állnak.
Ropogós kenyérbe zárt padlizsán parmigiana, vitello tonnato vagy füstölt lazac – egy falatnyi, mégis ünnepi szelete az olasz életnek.
Ehhez társulnak a ráérős aperitivohoz tökéletes klasszikus spritz italok, a csapolt sör, a buffala mozzarella variációk, a széles antipasti választék: a toszkán sonkaválogatástól az articsóka salátáig.
Az étterem elnevezése József nádor középső keresztnevére utal, belső tere pedig a ‘legmagyarabb Habsburg’ szülővárosát, Firenzét idézi meg – azt a várost, ahol a nádor gyermekkora a reneszánsz eleganciájában telt. Az ANTON by Alelí hangulata egyszerre elegáns és rusztikus: galériafalán toszkán metszetek és falfestmények váltakoznak az ikonikus ’60-as évek fotóival, amelyek a dolce far niente gondtalanságát ragadják meg. A tér központi eleme egy orangerie-re emlékeztető installáció, ahol a hatalmas, patinás tükrökben citromfák képei tükröződnek vissza, még erőteljesebbé téve a mediterrán életérzést. Itt válik valóra Giorgió hitvallása: l’arte di vivere – az élet művészete.