Az olasz dolce vita új otthona: megnyitott az Anton by Alelí

Budapest gasztronómiai palettája újabb különleges színfolttal bővült: az ANTON by Alelí a laza olasz életérzést hozza el a mindennapokba. Giorgio Cavicchiolo vezetésével a hely egyszerre elegáns és otthonos, ahol a pizzák, paninik, antipastik és spritzek mellett a baráti vendégszeretet teremti meg az igazi dolcevita-hangulatot. Az étterem nemcsak az ízekről, hanem a pillanat varázsáról is szól: arról a spontán élményről, amelyért újra és újra visszatérünk.

Vannak helyek, amelyeket nem keresünk, hanem rájuk találunk – ahová nem foglalunk asztalt, hanem beléjük botlunk. Egy hangulatos utca, egy váratlanul elkapott pillantás, jóízű nevetés a szomszéd asztalnál. Az ezekhez hasonló apró, mégis felejthetetlen pillanatok ihlették meg Dani Garcíát, aki Giorgiót kérte fel arra, hogy hozza el a spontán olasz élményt Budapestre is – abba a városba, amely immár három évtizede az otthona.

„Az Alelí sikere után világossá vált a számomra, hogy lehetünk még bátrak. A könnyed, mesterkéletlen olasz hangulatot szerettem volna megidézni, olyat, amilyennel utazásaim során találkoztam. Nem is tudtam volna Giorgiónál jobb embert elképzelni, aki ezt megvalósítja. Sok sikert, Giorgio!” – mondta Dani García az új egység nyitása kapcsán.

Az Alelí 2024 májusában nyitott meg Budapesten, a három Michelin-csillagot is elnyert Dani García első közép-európai éttermeként. Az osteriák klasszikus hangulatát idéző helyszín rövid időn belül meghatározó szereplővé vált a hazai gasztronómiai életben: már a nyitás után fél évvel bekerült a rangos Michelin Guide ajánlott éttermei közé, a régió egyetlen olasz éttermeként. A szakma és a közönség elismerése sem maradt el: az Alelí elnyerte a Dining Guide „Az Év Szerethető Étterme” díját, valamint a „Legjobb Éttermi Szerviz” kategóriában a 2. helyet szerezte meg. Enteriőrjével is felkerült a legjobbak közé: a „Legjobb Enteriőr” TOP10-es listáján a 8. helyen végzett, valamint a Dining Guide TOP25 rangsorában is szerepelt, ahol a 15. helyet érdemelte ki.

Még a legkisebb faluban is van egy tér templommal, bankkal és egy bárral, ahol a nap eszpresszóval indul, cappuccinóval folytatódik, aztán gyors ebédelőkkel telik meg, majd délután üzleti találkozóhelyként szolgál, míg el nem jön az aperitivo, estére pedig barátokkal telt helyszínné válik. Ezt a mindennapi, laza életérzést szerettem volna az Alelí mellé elhozni. Egy újabb rétegét megmutatni az olasz életérzésnek, egy helyet, amely nem csak egy gyors megálló — hanem egy hely, ahol jó megpihenni – tette hozzá Giorgio Cavicchiolo.

Giorgio Cavicchiolo salátakészítés közben

Az ANTON by Alelí őszinte és könnyed, ahol Giorgio szakmai tudása és személyes vendégszeretete különleges atmoszférát teremt, amely újra meg újra megragadja a vendégeket. Többoldalas borlap helyett Giorgio a barátai pincészetéiből szerzi be a ház borait és arra bátorít, hogy nyugodtan rendeljünk egy carafe-fal. A pulton a hét süteménye, és hetente változó levesek közül választhatnak, akik benéznek. A laza gasztronómiai kínálat középpontjában a pizzák és a pannini szendvicsek állnak.

Ropogós kenyérbe zárt padlizsán parmigiana, vitello tonnato vagy füstölt lazac – egy falatnyi, mégis ünnepi szelete az olasz életnek.

Ehhez társulnak a ráérős aperitivohoz tökéletes klasszikus spritz italok, a csapolt sör, a buffala mozzarella variációk, a széles antipasti választék: a toszkán sonkaválogatástól az articsóka salátáig.

Az étterem elnevezése József nádor középső keresztnevére utal, belső tere pedig a ‘legmagyarabb Habsburg’ szülővárosát, Firenzét idézi meg – azt a várost, ahol a nádor gyermekkora a reneszánsz eleganciájában telt. Az ANTON by Alelí hangulata egyszerre elegáns és rusztikus: galériafalán toszkán metszetek és falfestmények váltakoznak az ikonikus ’60-as évek fotóival, amelyek a dolce far niente gondtalanságát ragadják meg. A tér központi eleme egy orangerie-re emlékeztető installáció, ahol a hatalmas, patinás tükrökben citromfák képei tükröződnek vissza, még erőteljesebbé téve a mediterrán életérzést. Itt válik valóra Giorgió hitvallása: l’arte di vivere – az élet művészete.