Gasztro

2025.09.22.

Az olasz dolce vita új otthona: megnyitott az Anton by Alelí

Nosalty profilképe Nosalty

Budapest gasztronómiai palettája újabb különleges színfolttal bővült: az ANTON by Alelí a laza olasz életérzést hozza el a mindennapokba. Giorgio Cavicchiolo vezetésével a hely egyszerre elegáns és otthonos, ahol a pizzák, paninik, antipastik és spritzek mellett a baráti vendégszeretet teremti meg az igazi dolcevita-hangulatot. Az étterem nemcsak az ízekről, hanem a pillanat varázsáról is szól: arról a spontán élményről, amelyért újra és újra visszatérünk.

Vannak helyek, amelyeket nem keresünk, hanem rájuk találunk – ahová nem foglalunk asztalt, hanem beléjük botlunk. Egy hangulatos utca, egy váratlanul elkapott pillantás, jóízű nevetés a szomszéd asztalnál. Az ezekhez hasonló apró, mégis felejthetetlen pillanatok ihlették meg Dani Garcíát, aki Giorgiót kérte fel arra, hogy hozza el a spontán olasz élményt Budapestre is – abba a városba, amely immár három évtizede az otthona.

Anton by Alelí
Az ANTON by Alelí a laza olasz életérzést hozza el a mindennapokba

Az Alelí sikere után világossá vált a számomra, hogy lehetünk még bátrak. A könnyed, mesterkéletlen olasz hangulatot szerettem volna megidézni, olyat, amilyennel utazásaim során találkoztam. Nem is tudtam volna Giorgiónál jobb embert elképzelni, aki ezt megvalósítja. Sok sikert, Giorgio!” – mondta Dani García az új egység nyitása kapcsán.

Az Alelí 2024 májusában nyitott meg Budapesten, a három Michelin-csillagot is elnyert Dani García első közép-európai éttermeként. Az osteriák klasszikus hangulatát idéző helyszín rövid időn belül meghatározó szereplővé vált a hazai gasztronómiai életben: már a nyitás után fél évvel bekerült a rangos Michelin Guide ajánlott éttermei közé, a régió egyetlen olasz éttermeként. A szakma és a közönség elismerése sem maradt el: az Alelí elnyerte a Dining Guide „Az Év Szerethető Étterme” díját, valamint a „Legjobb Éttermi Szerviz” kategóriában a 2. helyet szerezte meg. Enteriőrjével is felkerült a legjobbak közé: a „Legjobb Enteriőr” TOP10-es listáján a 8. helyen végzett, valamint a Dining Guide TOP25 rangsorában is szerepelt, ahol a 15. helyet érdemelte ki.

Még a legkisebb faluban is van egy tér templommal, bankkal és egy bárral, ahol a nap eszpresszóval indul, cappuccinóval folytatódik, aztán gyors ebédelőkkel telik meg, majd délután üzleti találkozóhelyként szolgál, míg el nem jön az aperitivo, estére pedig barátokkal telt helyszínné válik. Ezt a mindennapi, laza életérzést szerettem volna az Alelí mellé elhozni. Egy újabb rétegét megmutatni az olasz életérzésnek, egy helyet, amely nem csak egy gyors megálló — hanem egy hely, ahol jó megpihenni

– tette hozzá Giorgio Cavicchiolo.
Anton by Alelí
Giorgio Cavicchiolo salátakészítés közben

Az ANTON by Alelí őszinte és könnyed, ahol Giorgio szakmai tudása és személyes vendégszeretete különleges atmoszférát teremt, amely újra meg újra megragadja a vendégeket. Többoldalas borlap helyett Giorgio a barátai pincészetéiből szerzi be a ház borait és arra bátorít, hogy nyugodtan rendeljünk egy carafe-fal. A pulton a hét süteménye, és hetente változó levesek közül választhatnak, akik benéznek. A laza gasztronómiai kínálat középpontjában a pizzák és a pannini szendvicsek állnak.

Ropogós kenyérbe zárt padlizsán parmigiana, vitello tonnato vagy füstölt lazac – egy falatnyi, mégis ünnepi szelete az olasz életnek.

Ehhez társulnak a ráérős aperitivohoz tökéletes klasszikus spritz italok, a csapolt sör, a buffala mozzarella variációk, a széles antipasti választék: a toszkán sonkaválogatástól az articsóka salátáig.

Anton by Alelí
Ropogós kenyérbe zárt padlizsán parmigiana, vitello tonnato vagy füstölt lazac

Az étterem elnevezése József nádor középső keresztnevére utal, belső tere pedig a ‘legmagyarabb Habsburg’ szülővárosát, Firenzét idézi meg – azt a várost, ahol a nádor gyermekkora a reneszánsz eleganciájában telt. Az ANTON by Alelí hangulata egyszerre elegáns és rusztikus: galériafalán toszkán metszetek és falfestmények váltakoznak az ikonikus ’60-as évek fotóival, amelyek a dolce far niente gondtalanságát ragadják meg. A tér központi eleme egy orangerie-re emlékeztető installáció, ahol a hatalmas, patinás tükrökben citromfák képei tükröződnek vissza, még erőteljesebbé téve a mediterrán életérzést. Itt válik valóra Giorgió hitvallása: l’arte di vivere – az élet művészete.

Hirdetés
Ez történik a testedben, ha rendszeresen eszel banánt

Legújabb receptek

almás pite

Díszes almás pite

Ezt a desszertet akkor készítettem, amikor gipszben volt a bal karom, mert el volt törve....Patyókámnak akartam készíteni, és a fejemben lepörgettem a tészta készítést, hogy meg tudom e ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Anton by Alelí
Gasztro

Az olasz dolce vita új otthona: megnyitott az Anton by...

Budapest gasztronómiai palettája újabb különleges színfolttal bővült: az ANTON by Alelí a laza olasz életérzést hozza el a mindennapokba. Giorgio Cavicchiolo vezetésével a hely egyszerre elegáns és otthonos, ahol a pizzák, paninik, antipastik és spritzek mellett a baráti vendégszeretet teremti meg az igazi dolcevita-hangulatot. Az étterem nemcsak az ízekről, hanem a pillanat varázsáról is szól: arról a spontán élményről, amelyért újra és újra visszatérünk.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tepsis-lecso-egyszeruen
lecsó

Tepsis lecsó egyszerűen

Aki az amúgy sem bonyolult lecsó elkészítéséből kivenné az összes maradék macerát (a kevergetést, fedő alatt párolást és egyebeket), nagy szerencséjére az alábbi receptben ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept