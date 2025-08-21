Még az első falatot sem nyelték le: terepjáró csapódott az influenszerek asztalának

Még az első falatot sem nyelte le a két amerikai gasztroinfluenszer, mikor asztaluknak csapódott egy terepjáró. Szerencsére mindketten megúszták súlyos sérülések nélkül.

Két gasztroinfluenszer, a NinaUnrated néven ismert Nina Santiago és a fitneszedző Patrick Blackwood megsérült, miközben ételeket kóstoltak a houstoni CuVee’s Culinary Creations étteremben. A páros éppen a kamera előtt élvezte a fogásokat, amikor a mellettük lévő ablak hirtelen betört, és szilánkok záporoztak rájuk.

Az esetet egy terepjáró okozta, amely belehajtott az épületbe: a sofőr ugyanis abban a hitben volt, hogy biztonságosan leparkolta, ám a jármű lassan továbbgurult az étterem irányába.

Az étterem tulajdonosa elmondta, hogy a két influenszeren és a személyzet tagjain szerencsére csak kisebb vágásokat ejtett az incidenst. Nina Santiago a történtekről készült felvételt feltöltötte az Unrated EX Files nevű YouTube-csatornájára:

A történtekkel kapcsolatban Nina így nyilatkozott:

Az élmény megmutatta számomra, mi számít igazán. Az élet túl rövid haragtartáshoz és a dühhöz. Engedd el, bocsáss meg, élj a mának, és becsüld meg a körülötted lévőket! Ez akár az utolsó vacsoránk is lehetett volna.

A történtek után a két gasztroinfluenszer még visszatért az étterembe, hogy „szembenézzenek PTSD-jükkel", és befejezzék a videót.

