Az ALDI-ban most nemcsak a családi kosarad pakolhatod tele remek áron, hanem a menhelyeken élő kutyák és cicák életét is könnyebbé teheted!

Ha szeretsz egyszerre jól vásárolni és jót tenni, akkor most is az ALDI-ban a helyed!

Ajándékozz élelmet a menhelyi állatoknak ALDI

Az állatok világnapjához kapcsolódóan október 4-e és 12-e között az áruházlánc minden boltjában, az ott felállított gyűjtőpontokon különféle állateledeleket adományozhatsz rászoruló cicáknak és kutyáknak.

Ehhez csak annyit kell tenned, hogy az ALDI állateledel-kínálatából vásárolsz, majd a pénztár után, a kijelölt ponton leadod az adományozásra szánt termékeket.

Az összegyűlt élelmiszer a Hangya Közösség jóvoltából jut el az ország számos pontján lévő menhelyekre, több ezer állat számára. Ráadásul a gyűjtés 9 napja alatt, hétvégénként számos ALDI-ba a helyi állatvédő szervezetek is kitelepülnek, így adományod szinte azonnal célba érhet.

Tegyél jót! ALDI

Egy apró gesztus, ami hatalmas segítséget jelent.