2025.08.21.

Filléres konyhai csoda az Aldiban: még a bacikkal is leszámol

Nosalty profilképe Nosalty

Szuperáron juthatunk hozzá az Aldi konyhai termékéhez, amit augusztus 24-től a készlet erejéig tudunk megvásárolni. Lássuk, miről van szó!

Antibakteriális vágódeszkával rukkol elő az Aldi, amit ráadásul különböző színekben is beszerezhetünk. Ezzel az eszközzel már nem lesz gondunk arra, hogy külön húsos és külön zöldséges vágódeszkát tartsunk. Lássuk, a részleteket!

Aldi akciós újság
Filléres konyhai csoda az Aldiban: még a bacikkal is leszámol

Crofton márkájú, antibakteriális vágódeszka érkezik az Aldiba augusztus 24-től, ami egészen a készlet erejéig elérhető.

A kiváló műanyagból készült vágódeszka mindössze 1499 forint (2 kisebb vagy egy nagyobb ára). Légyűjtő peremmel és fogantyúval ellátott, mindkét oldala használható, emellett csúszásmentes felülettel rendelkezik.

A kis vágódeszkák, amiből 2 jár, körülbelül 25x14x0,8 cm-esek, míg a nagy vágódeszka körülbelül 36x25x1 cm.

Mire használjuk a vágódeszkát?

A vágódeszka az egyik legalapvetőbb és legpraktikusabb konyhai eszköz, amit szinte minden nap használunk, mégis sokszor természetesnek vesszük a jelenlétét. Az egyik legnagyobb előnye, hogy megvédi a konyhapultot a karcolásoktól, vágásoktól és foltoktól. Ha közvetlenül a munkalapon szeletelnénk, az hamar tönkremenne, egy deszkán viszont bátran lehet darabolni, aprítani vagy akár csontot vágni.

Emellett a vágódeszka biztonságosabbá is teszi a főzést: stabilabb felületet ad, amin kevésbé csúszik meg a kés, így kisebb az esélye egy balesetnek.

Higiéniai szempontból is nagy szerepe van, hiszen külön deszkát használhatunk például a húsoknak, a zöldségeknek és a kenyérnek, ezzel megelőzve a keresztszennyeződést.

Különösen hasznos, ha maga a vágódeszka antibakteriális bevonattal van ellátva, mert így még inkább hozzájárul a tisztább és biztonságosabb ételkészítéshez.

Egy jól megválasztott vágódeszka ráadásul a késeket is kíméli: míg az üveg vagy a kő gyorsan kicsorbulást okozhat, addig a fa vagy műanyag sokkal barátságosabb a pengékkel.

Nem elhanyagolható szempont a kényelem sem

Sok deszka könnyen tisztítható, gyorsan szárad, és gyakran praktikus kialakításuk is van, például légyűjtő vájattal, hogy a gyümölcs- vagy húslé ne folyhasson szanaszét. Sőt, a szebb darabok tálalóként is megállják a helyüket.

