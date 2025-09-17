Megújult az okosan és költséghatékonyan vásárló magyarok kedvenc oldala

Megújult az Akciós-Újság hivatalos oldala: ezentúl letisztultabb, átláthatóbb felület, új hirdetési lehetőségek, hangsúlyosabb keresősáv és szebb arculat vár minden vásárolni vágyót.

A Central Médiacsoport meghatározó digitális platformja, az Akciós-Újság.hu arculati és funkcionális frissítésen esett át. Az oldal modern dizájnnal, átláthatóbb szerkezetet kínál az olvasóknak, és új hirdetési megoldásokkal támogatja a retail piac szereplőit.

Az Akciós-Újság.hu a hazai digital leaflet platformok piacán közel 10 éve stabil szereplő, és piacvezető forgalmával, valamint oldalon töltött idővel mára a vásárlók egyik legfontosabb kiindulópontja az akciók és ajánlatok felfedezésében.

Az Akciós-Újság.hu frissítésének köszönhetően a felhasználók és partnerek egyaránt egy sokkal letisztultabb és átláthatóbb oldalstruktúrával találkoznak.

Az új betűtípus, színvilág és logó modern, egységes arculatot teremt, az oldal tetején található hangsúlyos keresősáv biztosítja a gyorsabb és könnyebb hozzáférést a tartalomhoz.

Az akciós újságok széles kínálata mellett naponta frissülő cikkekkel várja az olvasókat, amelyek edukatív és szórakoztató témákkal teszik még vonzóbbá a platformot.

A hirdetők számára is új lehetőségek nyílnak:

a hirdetési zónák bővítése mellett mostantól menügomb-szponzorációt, áruházkiemelést a nyitóoldalon, valamint akár terméktesztekben való megjelenést is kínálnak. Emellett a felhasználók hetente kétszer hírlevélben is értesülhetnek a legfrissebb ajánlatokról és tartalmakról.

Az akciós újság megújulása számunkra egy nagy mérföldkő – frissebb, letisztultabb és átláthatóbb felülettel várjuk a felhasználókat. Büszkék vagyunk rá, hogy magazinos tartalmaink eddig soha nem látott látogatottsági sikereket hoztak, és biztosak vagyunk benne, hogy az új dizájn még több felhasználónak ad majd okot arra, hogy rendszeresen visszatérjen hozzánk. A megújulás új, a retail piacra szabott hirdetési és együttműködési lehetőségeket is nyit, így partnereink számára még értékesebb platformot tudunk kínálni – nyilatkozta Kovács Ádám Head of digital brand.

Az Akciós-Újság.hu megújulásával a Central Médiacsoport célja, hogy tovább erősítse pozícióját a magyar retail piacon: felhasználóbarát megoldásokkal a vásárlóknak, innovatív és célzott hirdetési formátumokkal pedig a kereskedelmi partnereknek.