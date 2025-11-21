Ünnepi akció: Gyönyörű adventi koszorúkat kínál az Aldi, de csak a készlet erejéig!

Újonnan indult ünnepi akcióval támad az Aldi: 2025. november 20-tól a készlet erejéig kínálja a klasszikus adventi és a karácsonyi LED-koszorúkat, többféle színben:
a klasszikus adventi koszorú 5999 forintért, a LED-koszorú pedig 3999 forintért kapható / darab.
További információk:
- a klasszikus adventi koszorú Nordmann-fenyőből készül,
- átmérője 30 cm,
- többféle színben (piros, narancs, ezüst, arany) kapható.
- 5999 Ft / db
- a Home Creation márkájú LED-koszorú darabja 3999 Ft
- 20%-kal olcsóbb a tavaly ilyenkori árához képest
- többféle színben elérhető
- 3 év jótállással