2025.11.21.

Ünnepi akció: Gyönyörű adventi koszorúkat kínál az Aldi, de csak a készlet erejéig!

Friss, ropogós akciós ajánlattal várja az adventi készülődés rajongóit az Aldi: ezúttal hagyományos és LED-koszorút kínálnak, elérhető áron, a készlet erejéig.

Újonnan indult ünnepi akcióval támad az Aldi: 2025. november 20-tól a készlet erejéig kínálja a klasszikus adventi és a karácsonyi LED-koszorúkat, többféle színben:

a klasszikus adventi koszorú 5999 forintért, a LED-koszorú pedig 3999 forintért kapható / darab.

Aldi akciós újság, koszorúkkal
Akciós adventi koszorúk az Aldiban
  • a klasszikus adventi koszorú Nordmann-fenyőből készül,
  • átmérője 30 cm,
  • többféle színben (piros, narancs, ezüst, arany) kapható.
  • 5999 Ft / db
  • a Home Creation márkájú LED-koszorú darabja 3999 Ft
  • 20%-kal olcsóbb a tavaly ilyenkori árához képest
  • többféle színben elérhető
  • 3 év jótállással

