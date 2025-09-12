Nagy változás vár a turistákra az Adrián: jövőre szigorú szabályozást vezetnek be

Horvátország megelégelte az utcáin randalírozó turistákat, akik a kisebb üzletekből olcsón és gyorsan kerülnek ittas állapotba. A rendbontást és a zavarkeltést egy új rendelettel szabályozná, ami már jövőre érintheti az Adrián nyaralókat.

Horvátország jövőre szigorú szabályozást vezetne be az utcán való alkoholfogyasztással kapcsolatban. Ezt egy kereskedelmi törvény módosításával tenné meg, ami akár már jövőre érintheti az itt nyaralók pihenését (és jókedvét).

Több horvátországi településen is, köztük Splitben és Zadarban is rendszeresek a (többnyire) fiatalok) jelenetei a nyári időszakban, akik a kisebb boltokból olcsón szerezve alkoholt, részegen járják az utcákat, zavarva a nyugalmat. Nagyon úgy néz, ki hogy 2026 nyarától ez nem lesz így, ugyanis egy kereskedelmi törvény módosításával szeretnék ezt a gyakorlatot ellehetetleníteni.

Bár még a pontos tervezet nem áll össze, részletek már eljutottak a nyilvánossághoz, miszerint korlátoznák a hideg italok értékesítését turisztikai területek üzleteiben, benzinkútjain és kioszkjaiban.

A statisztikák szerint ugyanis a kisboltok forgalmának 30-40 százalékát a hűtött sör eladása jelenti. A szabálymódosítással ezek a kisboltok bezárásra kényszerülnének, így a szupermarketek forgalma nőne. Azonban felmerül a kérdés, hogyan lehet egyszerre megvédeni Horvátország turisztikai értékeit, úgy, hogy közben védik a helyiek életminőségét és a hideg sörfogyasztás nyári hagyományát sem lehetetlenítik el.

