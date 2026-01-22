3 vitamin illetve étrend-kiegészítő, amit sose lefekvés előtt vegyél be

Este? Reggel? Napközben? Evés előtt vagy után? Te mikor veszed be a vitaminokat vagy étrendkiegészítőket? Van pár, amit biztos, hogy jobb, ha nem estére időzítesz - hacsak nem rendeli másképp az orvosod.

Sokan vagyunk, akik szeretünk már reggel, ébredés után nem sokkal túlesni a vitaminok beszedésén - kivéve persze, ha nem rendeli másképp az orvosunk vagy a hivatalos tájékoztató - , aztán vannak, akik estére hagyják, és lefekvés előtt intézik el ezen kötelességeiket, és persze akadnak, akik napközben, például ebéd közben nyelik le a kapszulákat.

Többek közt a B12-vitamint sem jó ötlet lefekvés előtt bevenni

Ezeket NE lefekvés előtt vedd be, mert nem fogdsz tudni aludni

Léteznek azonban olyan vitaminok, melyik befolyásolhatják az alvási ciklust, a hangulatot, az emésztést, vagy nehezíthetik az elalvást. Lássuk, mely étrend-kiegészítők vagy vitaminok azok, amiket kifejezetten nem javasolt este, lefekvés előtt bevenni!

Vitaminok, amiket viszont érdemes este bevenni:

magnézium

C-vitamin

ómega-3

vas

