Új főzős talkshow indul Anger Zsolt vezetésével, első kuktája Tóth Vera lesz

Az új konyhai talkshow első kuktája Tóth Vera lesz, aki Anger Zsolttal főz és beszélget majd a VIASAT3 konyhájában.

Anger Zsolt popsztárokkal ismerkedik a VIASAT3 legújabb műsorában, méghozzá a konyhában, mert a legjobb bulik mindig ott vannak. A Pop, kaja satöbbi című egyedülálló konyhai talkshow-ban augusztus 28-től olyan hírességek ragadnak fakanalat, mint Császár Előd, Csöndör László (Diaz), Kövesi Kevin (KKevin), Lotfi Begi, Pásztor Anna, Tóth Vera, Wolf Kati és Zsédenyi Adrienn (Zséda).

Saját műsorban látjuk Anger Zsoltot a VIASAT3 képernyőjén

Augusztus 28-án 22:05-től startol a Pop, kaja satöbbi első évada, amelyben nemcsak új fogásokat leshetünk el, de a vendégekről is sok mindent megtudhatunk. A produkció a popsztárokat tőlük szokatlan közegben, a konyhában mutatja be, hiszen valljuk be, finom ételek mellett mindig könnyebb, na meg persze őszintébb a beszélgetés. Anger Zsolt gondoskodik róla, hogy közelebb hozza vendégeit a nézőkhöz, és talán segít megcáfolni az esetleges előítéleteket is.

A műsorban szabad a játék, a sztárok főzhetnek egyedül vagy a házigazdával, mi több, Anger Zsolt szívesen tanít is, ha van olyan étel, amit valaki el szeretne sajátítani.

A Solaz Media közreműködésével készült, 8 részes konyhai talkshow Anger Zsolt YouTube-sorozatára épül, augusztus 28-án 22:05-től azonban új köntösben, televíziós formátumban debütál a VIASAT3-on.

Még azokról a sztárokról is tudtam meg újdonságot, akikkel sokat dolgoztam már együtt, ilyen például Diaz. Ez is azt bizonyítja, hogy a konyha nyitja meg a legjobban az embereket. KKevint például a szabadszájú szövegeiről ismerjük, a konyhában viszont én egy kedves és humoros srácot ismertem meg, és nagyon jó élmény volt a közös főzés. Az is kellemes meglepetésként ért, hogy Tóth Vera vezetett engem a konyhában, gyakorlatilag én voltam a kuktája – tette hozzá Anger Zsolt.

A műsorvezető egyébként nem véletlenül kezdett bele a Pop, kaja satöbbibe, hiszen számára a színpad mellett a konyha is otthonos terep: a színész véresen komolyan veszi a főzést, és a gasztronómiára művészi tevékenységként tekint. „Mi, előadók emlékeket gyártunk, és sokunkban munkálkodik a vágy, hogy valami kézzelfoghatót is alkothassunk. A főzés ilyen! Emellett az ételkészítés és az evés is intim dolog, olyanokkal csináljuk, akiket kedvelünk, vagy akiket szeretnénk jobban megismerni. A műsorban ez a két tevékenység találkozik: főzünk és jókat dumálunk, igazi popsztárokkal” – mondta el Anger Zsolt.

