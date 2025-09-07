Életmód

2025.09.07.

Így tüntesd el pillanatok alatt a kiömlött olajat – papírtörlő helyett ezt az olcsó módszert használd

Egy rossz mozdulat, és máris tocsog a konyhapadló az olajban? Ilyenkor leginkább papírtörlőért nyúlunk, pedig van egy sokkal egyszerűbb, olcsóbb és hatékonyabb megoldás. Ráadásul a hozzávaló ott lapul a kamrában!

Bárkivel előfordulhat, hogy kiborul az olajos üveg. A papírtörlővel való próbálkozás általában kudarccal végződik: csúszkál, szétkeni a foltot, és közben el is fogy belőle egy egész guriga. Van viszont egy régi, jól bevált házi trükk, amit már a nagymamák is ismertek, és amit érdemes minden háziasszonynak a tarsolyában tartani: a liszt.

Miért pont liszt?

A liszt remek nedvszívó, és pillanatok alatt magába szívja az olajat. A papírral ellentétben nem kenődik el, hanem egy sűrű, könnyen kezelhető masszát hoz létre, amit szinte egyben fel lehet szedni. Így nem marad ragacsos folt vagy csúszós felület, és a padló is tisztább lesz, mintha fél óráig törölgetnénk.

Így csináld lépésről lépésre:

  1. Szórd be a kiömlött olajat liszttel.
  2. Hagyd állni pár percig, hogy a liszt teljesen felszívja.
  3. Egy spatulával vagy papírdarabbal kapard össze a lisztes-olajos masszát.
  4. Dobd a szemétbe, és már kész is!

Tipp:

Ha nincs otthon liszt, használhatsz kukoricakeményítőt vagy akár sót is – mindegyik segít abban, hogy az olaj szilárd, könnyen eltávolítható állagúvá váljon.

Nagyobb mennyiségnél érdemes két-három körben elvégezni a folyamatot, így biztosan nem marad olajos a felület. A végén egy nedves ronggyal áttörölheted a padlót, de sokszor erre sincs szükség, mert a liszt annyira hatékonyan dolgozik.

Miért jobb, mint a papírtörlő?

Egyrészt költséghatékonyabb: nem kell egy egész tekercset elhasználni, másrészt gyorsabb és tisztább eredményt ad, hiszen a liszt összegyűjti az olajat, ahelyett hogy szétkenné. És valljuk be: sokkal praktikusabb érzés pár marék liszttel elintézni a takarítást, mint percekig bénázni a papírtörlővel.

