Sulikezdés

2025.09.13.

Sose gondoltad volna, milyen hasznos funkciója van a törülközőt keresztbe szelő vonalaknak

Nosalty profilképe Nosalty

Biztosan te is észrevetted már azokat a geometrikus mintázatokat, melyek ugyan szinte minden törülközőn mások, de egyikről sem hiányoznak. Ezek a keresztbe futó vonalak nemcsak esztétikai célt szolgának, hanem hasznos funkciójuk is van. Mai Otthon Tippük elárulja, mi célt szolgálnak!

Valószínűleg neked sem kerülte el a figyelmedet, hogy a törülközőknek (mérettől függetlenül) van egy díszesebb, keresztbe futó vonala. Felmerülhet a kérdés: ez csak díszként van rajta, vagy más feladata is van? Lássuk, mire való a törülközőn lévő, keresztbe futó vonal!

Színes törülközők
Sose gondoltad volna, milyen hasznos funkciója van a törülközőt keresztbe szelő vonalaknak

Talán nem meglepő, és elöljáróban annyit elárulunk, hogy igen van, ráadásul nem is kevés feladata a díszes vonalaknak. Ezek a szövött vonalak az úgynevezett dobby szegélyek, amik több praktikus funkciót is betöltenek.

A dobby szegély feladatai:

  • Növeli az anyag tartósságát.
  • Nem engedi, hogy foszlásnak induljon a törülköző széle.
  • Javítja a nedvszívó képességet.
  • Egyenletessé teszi a törülköző szerkezetét.

Az egyenletes szerkezetnek köszönhetően (például nem vastagabb a széle) könnyebb használni, ráadásul a száradása is gyorsabb ezáltal. A szegélyek segítenek abban, hogy a sokadik mosás után se deformálódjon el az anyag, így az élettartamát is megnöveli. Mindemelett, pedig szép is, hiszen a különböző mintázatú szövések a szemnek is jólesőek.

Tipp:

Ha szeretnéd, hogy minél hosszabb életű legyen a törülköződ, akkor 40-60 fokon mosd őket.

Forrásunk volt.

Hirdetés
7 hely, ahol tilos tárolni a forrólevegős sütőt

Legújabb receptek

sárgaborsó-főzelék

Sárgaborsó-főzelék

A sárgaborsó (vagy felesborsó, kinek-mi) az egyik legalulértékeltebb alapanyag, pedig fehérjében gazdag, szuper hüvelyes. Legtöbbször főzeléket készítünk belőle - így tettünk most ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Orvos vércukorszintet mér egy tinédzsernél
Sulikezdés

Minden, amit érdemes tudni a prediabéteszről

A prediabétesz diagnózisa ijesztő lehet, de nem jelenti azt, hogy elkerülhetetlen a 2-es típusú cukorbetegség. Szakértők szerint már néhány étrendi és életmódbeli változtatással jelentősen csökkenthető a kockázat – sőt, bizonyos esetekben a folyamat vissza is fordítható.

Nosalty

További cikkek

Hoya lacunosa
Életmód

7 illatos szobanövény, ami isteni aromát ad az otthonunknak

Az illatgyertyák és diffúzorok kellemes hangulatot teremtenek, de ha természetes módon szeretnénk otthonunkat illatossá tenni, érdemes a növényekhez fordulnunk. Ráadásul, ha tartós illatra vágyunk, a vágott virágok helyett válasszunk olyan szobanövényt, amely folyamatosan kellemes aromát áraszt.

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept