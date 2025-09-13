Sose gondoltad volna, milyen hasznos funkciója van a törülközőt keresztbe szelő vonalaknak

Valószínűleg neked sem kerülte el a figyelmedet, hogy a törülközőknek (mérettől függetlenül) van egy díszesebb, keresztbe futó vonala. Felmerülhet a kérdés: ez csak díszként van rajta, vagy más feladata is van? Lássuk, mire való a törülközőn lévő, keresztbe futó vonal!
Talán nem meglepő, és elöljáróban annyit elárulunk, hogy igen van, ráadásul nem is kevés feladata a díszes vonalaknak. Ezek a szövött vonalak az úgynevezett dobby szegélyek, amik több praktikus funkciót is betöltenek.
A dobby szegély feladatai:
- Növeli az anyag tartósságát.
- Nem engedi, hogy foszlásnak induljon a törülköző széle.
- Javítja a nedvszívó képességet.
- Egyenletessé teszi a törülköző szerkezetét.
Az egyenletes szerkezetnek köszönhetően (például nem vastagabb a széle) könnyebb használni, ráadásul a száradása is gyorsabb ezáltal. A szegélyek segítenek abban, hogy a sokadik mosás után se deformálódjon el az anyag, így az élettartamát is megnöveli. Mindemelett, pedig szép is, hiszen a különböző mintázatú szövések a szemnek is jólesőek.