Gasztro

2025.10.20.

7 nap, 7 étel – Változatos húsos fogások, amik nap végéig laktatnak

Hirdetés profilképe Hirdetés

A húsevők, sőt, húsimádók hete következik, mely során hét napig dúskálunk a finomabbnál finomabb, és cseppet sem elcsépelt fogások között: a húsfélék és a konyhák is váltakoznak, ezáltal izgalmassá téve a napokat. Marha, sertés vagy csirke, comb, mell vagy darált verzió, görög, balkáni vagy magyaros, van itt minden, főzzetek velünk!

Mindenkinek, aki ötlet híján van, vagy unja a jól bejáratott otthoni menüsort, és újítana kicsit: hoztunk 7 receptet a hétre, minden napra egyet, melyek közül tudtok válogatni, inspirálódni, és sütni-főzni kedvetekre. Kövessétek végig a napokat, vagy csak szemezgessetek az ételek közül, ahogy tetszik: ami biztos, hogy a húsimádók hete lesz ez gulyással, csevappal, sütőtökös tepsis csirkecombbal, görög rakott tésztával, ázsiai csirkelevessel, egész sült csirkével, sőt, még egy salátának is jut hely!

Kattintsatok a képre, és nyílik a változatos húsos fogások galériája!

sültcsirkeszárny-leves
görög rakott tészta
csirkés tésztasaláta
tepsis csirkecombok
csevapcsicsa
7 fotó

A mindig friss, minőségi marhahúsválasztékot itt találod!

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sült zöldség

Közel-keleties sült sütőtök

Nálunk az ősz eddigi slágerreceptje eddig ez a fűszeres sült sütőtök, amit a tahini és a dukkah fűszerkeverék varázsol egzotikussá. Kreáltunk mellé egy gyors édeskömény-salátát ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Hamisítatlan csevapcsicsa
Gasztro

7 nap, 7 étel – Változatos húsos fogások, amik nap...

A húsevők, sőt, húsimádók hete következik, mely során hét napig dúskálunk a finomabbnál finomabb, és cseppet sem elcsépelt fogások között: a húsfélék és a konyhák is váltakoznak, ezáltal izgalmassá téve a napokat. Marha, sertés vagy csirke, comb, mell vagy darált verzió, görög, balkáni vagy magyaros, van itt minden, főzzetek velünk!

Hirdetés

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

birsalmasajt
gyümölcszselé

Birsalmasajt

Vannak ételek, ízek, amikért gyerekkorunkban egyáltalán nem vagyunk oda, felnőtt fejjel viszont annál inkább szeretjük. Klasszikus példa erre az olajbogyó. A birsalmasajttal is így ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept