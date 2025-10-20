7 nap, 7 étel – Változatos húsos fogások, amik nap végéig laktatnak

A húsevők, sőt, húsimádók hete következik, mely során hét napig dúskálunk a finomabbnál finomabb, és cseppet sem elcsépelt fogások között: a húsfélék és a konyhák is váltakoznak, ezáltal izgalmassá téve a napokat. Marha, sertés vagy csirke, comb, mell vagy darált verzió, görög, balkáni vagy magyaros, van itt minden, főzzetek velünk!

Mindenkinek, aki ötlet híján van, vagy unja a jól bejáratott otthoni menüsort, és újítana kicsit: hoztunk 7 receptet a hétre, minden napra egyet, melyek közül tudtok válogatni, inspirálódni, és sütni-főzni kedvetekre. Kövessétek végig a napokat, vagy csak szemezgessetek az ételek közül, ahogy tetszik: ami biztos, hogy a húsimádók hete lesz ez gulyással, csevappal, sütőtökös tepsis csirkecombbal, görög rakott tésztával, ázsiai csirkelevessel, egész sült csirkével, sőt, még egy salátának is jut hely!

Kattintsatok a képre, és nyílik a változatos húsos fogások galériája!

