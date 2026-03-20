Termékvisszahívás! Kedvelt gyógyteában találtak növényvédőszert

A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. A DDT-t a környezeti eredetű, tartós szennyezők közé sorolják, általában nem közvetlen permetezésből származik, hanem a múltbéli használat okozta talaj- és vízszennyezésből kerül be a növényekbe és a táplálékláncba. A felhalmozódott DDT hosszú távon mérgező, rákkeltő hatású lehet, és megzavarhatja a hormonrendszert.
A Fitodry Gyógy- és Fűszernövény Feldolgozó Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termék tételek adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: Fitodry Citromfű levél
Kiszerelés: 100 gramm
Minőségmegőrzési idő: 30.09.2028.
Tételszám: FD/5898/2/V/3
Gyártó: Fitodry Gyógy- és Fűszernövény Feldolgozó Kft.
Termékvisszahívás oka: Nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyag (diklór-difenil-triklóretán) tartalom.
Amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből vásároltál, és a termék még a birtokodban van, ne fogyaszd el!