Termékvisszahívás! Kedvelt gyógyteában találtak növényvédőszert

A Fitodry Gyógy- és Fűszernövény Feldolgozó Kft. visszahívja a forgalmazott „Fitodry Citromfű levél 100 g” terméket, mivel egy hatósági ellenőrzés során végzett vizsgálat kimutatta, hogy az nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyagot tartalmaz.

A növényvédő szerek (más néven peszticidek) olyan kémiai vagy biológiai anyagok, melyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. A DDT-t a környezeti eredetű, tartós szennyezők közé sorolják, általában nem közvetlen permetezésből származik, hanem a múltbéli használat okozta talaj- és vízszennyezésből kerül be a növényekbe és a táplálékláncba. A felhalmozódott DDT hosszú távon mérgező, rákkeltő hatású lehet, és megzavarhatja a hormonrendszert.

A Fitodry Gyógy- és Fűszernövény Feldolgozó Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Az érintett termék tételek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Fitodry Citromfű levél

Kiszerelés: 100 gramm

Minőségmegőrzési idő: 30.09.2028.

Tételszám: FD/5898/2/V/3

Gyártó: Fitodry Gyógy- és Fűszernövény Feldolgozó Kft.

Termékvisszahívás oka: Nem engedélyezett növényvédőszer-hatóanyag (diklór-difenil-triklóretán) tartalom.

Amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékekből vásároltál, és a termék még a birtokodban van, ne fogyaszd el!

