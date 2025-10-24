A szegediek, de még azok is akik csak átutazóban jártak a dél-alföldi nagyvárosban, jól ismerhették a 30 éve működő kocsmát.

Meghatározó vendéglátóhelye volt Szegednek a Géza tanyája presszó, ami 30 év után végleg bezárásra kényszerült.

3 évtized után zárt be a legendás szegedi vendéglátóhely

Számos oka volt annak, hogy október elsejével végleg lehúztam a rolót, az egyik legfontosabb, hogy a Géza tanyáját elsősorban mindig is az idősebbek, a nyugdíjasok látogatták, és sajnos koruknál fogva egymás után hunytak el. Morbid, de úgy fogalmazhatok: szinte elfogytak a vendégek – nyilatkozta az üzemeltető, Mészáros Zsolt.

Azt is hozzátette, hogy a nemzeti dohányboltokban sokkal olcsóbban vásárolhattak az emberek alkoholt, így ez is hozzájárult a csökkenő vendégszámhoz. Jelenleg a hely bejáratán a bezárás olvasható, illetve a hely bérbeadásával kapcsolatos információk, így valószínűleg előbb-utóbb más üzlet nyílik majd a legendás kocsma helyén.

