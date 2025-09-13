A prediabétesz diagnózisa ijesztő lehet, de nem jelenti azt, hogy elkerülhetetlen a 2-es típusú cukorbetegség. Szakértők szerint már néhány étrendi és életmódbeli változtatással jelentősen csökkenthető a kockázat – sőt, bizonyos esetekben a folyamat vissza is fordítható.

A prediabétesz diagnózisa elsőre ijesztően hangozhat, de a szakértők szerint életmódbeli és étrendi változtatásokkal nemcsak a 2-es típusú diabétesz kialakulása előzhető meg, hanem maga a prediabétesz is visszafordítható.

Minden, amit érdemes tudni a prediabéteszről Getty Images

Az Egyesült Királyságban ma már minden kilencedik felnőtt érintett, vagyis a vércukorszintjük magasabb a normálisnál, de még nem éri el a cukorbetegség szintjét. Esther Walden, a Diabetes UK vezető tanácsadója szerint sokan tévesen azt hiszik, hogy ez egyenesen a 2-es típusú diabétesz előszobája, pedig megfelelő támogatással és odafigyeléssel az esetek felét meg lehet előzni vagy legalábbis évekkel eltolni.

Hogyan derül ki, ha valaki prediabéteszes?

A legnagyobb nehézség, hogy a prediabétesz szinte mindig tünetmentes. Dr. Amanda Avery, a Nottinghami Egyetem dietetikai docense szerint legtöbbször csak rutin laborvizsgálatok során derül fény a megemelkedett vércukorszintre. Emiatt sokan évekig élhetnek úgy, hogy nem is tudják, mekkora a kockázatuk.

Mi okozza a problémát?

Az inzulin nevű hormon feladata, hogy szabályozza a vércukorszintet. Ha valakinél túl sok a hasi zsír, a sejtek fokozatosan egyre kevésbé reagálnak az inzulinra. A hasnyálmirigy ilyenkor próbál több inzulint termelni, de ez a folyamat nem tartható fenn a végtelenségig – ekkor alakul ki az inzulinrezisztencia és a prediabétesz.

A genetika, az életkor, az étkezési szokások és a testsúly mind jelentős szerepet játszanak abban, kinél alakul ki ez az állapot.

Mit lehet tenni az étrendben?

Walden hangsúlyozza, hogy nincs mindenkire érvényes, „egy kaptafára” szabott diéta. Vannak azonban bizonyított elvek, amelyek segíthetnek. A kutatások alapján négy fő irányra érdemes figyelni:

A testsúly 10%-ának leadása

Prof. Roy Taylor kutatásai szerint a 2-es típusú cukorbetegség sok esetben visszafordítható, ha valaki leadja testsúlya 10%-át. Ez a fogyás ugyanis segít „kiüríteni” a májban felhalmozódott felesleges zsírt, ami kulcsszerepet játszik az inzulinrezisztencia kialakulásában.

Taylor kiemeli: nem a BMI-hez kötött „elhízás” számít, hanem az egyéni zsírküszöb. Vannak, akik látszólag nem túlsúlyosak, mégis elérhetik azt a pontot, ahol a szervezetük már nem tudja kompenzálni az inzulinrezisztenciát.

Bár a gyors, drasztikus kalóriamegvonás általában nem ajánlott, a prediabétesz esetén rövid távon bizonyítottan hatékony lehet – természetesen orvosi felügyelettel.

Az elért súly megtartása

A gyors fogyás önmagában kevés. A tartós siker kulcsa a súly stabilizálása egy reális, hosszú távon fenntartható étrenddel.

A Diabetes UK ajánlása szerint a mediterrán étrend, a DASH-diéta, a vegetáriánus vagy vegán táplálkozás, illetve a mérsékelt szénhidrátcsökkentés mind segíthetnek. Ezek változatosak, rostban gazdagok, és támogatják a vércukorszint egyensúlyát.

Kerülendő élelmiszerek

Bizonyos alapanyagokról kutatások igazolták, hogy növelhetik a 2-es típusú diabétesz kockázatát:

Cukros üdítők – magas kalóriatartalom, gyors vércukor-emelkedés.

– magas kalóriatartalom, gyors vércukor-emelkedés. Vörös és feldolgozott húsok – a WHO is összefüggést talált a túlzott fogyasztás és a diabétesz között.

– a WHO is összefüggést talált a túlzott fogyasztás és a diabétesz között. Finomított szénhidrátok (fehér kenyér, péksütemények, cukrozott gabonapelyhek) – a rost hiánya miatt kedvezőtlenül hatnak a vércukorra.

(fehér kenyér, péksütemények, cukrozott gabonapelyhek) – a rost hiánya miatt kedvezőtlenül hatnak a vércukorra. Burgonya, különösen hasábburgonya formájában – magas glikémiás indexük miatt gyakori fogyasztásuk növelheti a kockázatot.

Ételek, amelyek csökkenthetik a kockázatot

Ugyanakkor több kutatás bizonyította, hogy bizonyos alapanyagok védőhatással bírnak:

Zöldségek és gyümölcsök – különösen a leveles zöldek, valamint az alma, szőlő, áfonya.

– különösen a leveles zöldek, valamint az alma, szőlő, áfonya. Teljes kiőrlésű gabonák – napi három adag akár 20%-kal is csökkentheti a diabétesz esélyét.

– napi három adag akár 20%-kal is csökkentheti a diabétesz esélyét. Tejtermékek – a joghurt és a sajt mérsékelt, főleg zsírszegény fogyasztása védőhatású lehet.

– a joghurt és a sajt mérsékelt, főleg zsírszegény fogyasztása védőhatású lehet. Kávé és tea – több kutatás szerint a rendszeres fogyasztásuk összefügg a kisebb kockázattal.

Bár a prediabétesz diagnózisa megrázó lehet, a szakértők szerint inkább lehetőségként kell tekinteni rá. Kis lépésekben bevezetett étrendi és életmódbeli változtatások hatalmas különbséget jelenthetnek, és akár meg is akadályozhatják a 2-es típusú diabétesz kialakulását.

Forrásunk volt.