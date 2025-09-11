Utazás

2025.09.11.

Kiderült, milyen jövő vár a magyar Pepco üzletekre a németországi csőd után

Nosalty profilképe Nosalty

A Pepco operatív igazgatója, Potyi Gergely a Pénzcentrumnak adott interjújában beszélt arról, mire számíthatnak a vásárlók a cég magyarországi jövőjét illetően.

Néhány hónappal ezelőtt járta be a sajtót, hogy csődeljárás alá került a Pepco németországi leányvállalata. A hír nyomán sokakban felmerült a kérdés, vajon mi vár a magyarországi üzletekre, hogyan befolyásolja ez a cég hazai működését. Potyi Gergely, a Pepco operatív igazgatója most tisztázta a helyzetet. 

Pepco

Alapvetően célzott intézkedés volt ez, ami kifejezetten a németországi üzletágunkra hozott döntés; a cégcsoport többi része változatlanul jól teljesít és erős növekedést mutat. Ami nagyon fontos, hogy a németországi átalakítás - merthogy ez inkább egy átalakítás volt -, a cég további megerősödését szolgálja

- nyilatkozta Potyi Gergely a Pénzcentrumnak a német csődeljárás kapcsán.

Magyarországon ezzel szemben virágzik a Pepco. Ahogy arra a lap felhívja a figyelmet, a vállalat éves beszámolója azt mutatja, hogy a magyar piacon 2015-ben felbukkant Pepco jócskán túlszárnyalja a konkurenciának számító Tedi-t és Kik-et.  

A jövőt illetően az operatív igazgató elmondta, hogy az expanzió dinamikája a korábbi évek tempóját fogja követni.  

Nagyságrendileg azt az üzletszámot, amit itt az elmúlt években megnyitottunk, a jövőben is tervezzük

- nyugtat meg mindenkit Potyi Gergely.  

Tehát senkinek sem kell aggódnia, a magyarországi Pepco üzletek sehova sem mennek, és a jövőben is a megszokott, elérhető áru termékekkel várják a vásárlókat.

Forrásunk volt.

Hirdetés
Felejtsd el az öblítőt, itt a törökök olcsó házi trükkje, amitől pihe-puhák lesznek a textíliák

Legújabb receptek

reform palacsinta

Egyszerű banános zabpalacsinta

Ez a banános zabpalacsinta tökéletes az olyan reggelekre, amelyeken kicsit szeretnénk kényeztetni magunkat, de ahhoz lusták vagyunk, hogy valami túl bonyolultba fogjunk bele. Tejterméket és ...

krumplis tészta

Klasszikus krumplis tészta

A krumplis tészta egy egyszerű, de annál szerethetőbb étel. Olcsó, gyorsan elkészül, laktató és pont ezért nevezhető igazi magyar komfort kajának, pláne ha roppanós savanyúsággal ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept