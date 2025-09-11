Kiderült, milyen jövő vár a magyar Pepco üzletekre a németországi csőd után

A Pepco operatív igazgatója, Potyi Gergely a Pénzcentrumnak adott interjújában beszélt arról, mire számíthatnak a vásárlók a cég magyarországi jövőjét illetően.

Néhány hónappal ezelőtt járta be a sajtót, hogy csődeljárás alá került a Pepco németországi leányvállalata. A hír nyomán sokakban felmerült a kérdés, vajon mi vár a magyarországi üzletekre, hogyan befolyásolja ez a cég hazai működését. Potyi Gergely, a Pepco operatív igazgatója most tisztázta a helyzetet.

Pepco

Alapvetően célzott intézkedés volt ez, ami kifejezetten a németországi üzletágunkra hozott döntés; a cégcsoport többi része változatlanul jól teljesít és erős növekedést mutat. Ami nagyon fontos, hogy a németországi átalakítás - merthogy ez inkább egy átalakítás volt -, a cég további megerősödését szolgálja - nyilatkozta Potyi Gergely a Pénzcentrumnak a német csődeljárás kapcsán.

Magyarországon ezzel szemben virágzik a Pepco. Ahogy arra a lap felhívja a figyelmet, a vállalat éves beszámolója azt mutatja, hogy a magyar piacon 2015-ben felbukkant Pepco jócskán túlszárnyalja a konkurenciának számító Tedi-t és Kik-et.

A jövőt illetően az operatív igazgató elmondta, hogy az expanzió dinamikája a korábbi évek tempóját fogja követni.

Nagyságrendileg azt az üzletszámot, amit itt az elmúlt években megnyitottunk, a jövőben is tervezzük - nyugtat meg mindenkit Potyi Gergely.

Tehát senkinek sem kell aggódnia, a magyarországi Pepco üzletek sehova sem mennek, és a jövőben is a megszokott, elérhető áru termékekkel várják a vásárlókat.

Forrásunk volt.